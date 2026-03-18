Piețele financiare globale se apropie de un punct critic, avertizează Richard Bookstaber într-un editorial pentru . El subliniază că nivelul actual de risc sistemic este comparabil sau chiar mai ridicat decât cel din 2008.

Ce spune Richard Bookstaber despre riscurile unei noi crize financiare

Economistul american privește prezentul cu mai multă reținere decât în trecut.

„La începutul crizei financiare din 2008, lucram la un fond de hedging. La sfârșitul ei, eram la . În ambele locuri, colaboram cu oameni abia ieșiți de câțiva ani de la facultate. Pentru ei, drama din 2008 era tot ce știau despre piețele financiare: „Țineți minte ce se întâmplă”, le spuneam. „Nu veți mai vedea niciodată așa ceva”. Acum nu mai sunt atât de sigur. Poate vor vedea ceva și mai rău”, a spus Richard Bookstaber, care a prezis criza financiară din 2008.

În opinia sa, economia globală intră din nou într-o zonă tensionată. Riscurile nu mai sunt concentrate într-un singur punct, ci sunt dispersate și interconectate.

„De data aceasta, riscurile sunt răspândite în industrii, piețe și țări diferite: inteligența artificială, industria de credit privat de aproximativ 2 trilioane de dolari, piețele de capital, Taiwan și, acum, . Ele sunt doar puncte de intrare într-o structură complexă și strâns interconectată, unde sursa specifică a stresului contează mai puțin decât rapiditatea extinderii. Semnele de tensiune sistemică încep să apară”, a transmis Bookstaber.

Acesta atrage atenția în special asupra creditului privat, unde companiile depind tot mai mult de finanțări greu de evaluat și de tranzacționat. Multe dintre aceste companii, mai ales din tehnologie, sunt expuse direct impactului . În același timp, creșterea dobânzilor le pune o presiune suplimentară asupra costurilor.

În paralel, apar deja retrageri de capital din fonduri mari, precum cele administrate de Blue Owl, BlackRock sau Blackstone. Lipsa transparenței poate transforma aceste mișcări într-un efect de domino periculos. Totodată, boom-ul AI concentrează investiții masive în câteva companii dominante, ducând la o situație în care doar 10 acțiuni ajung să reprezinte peste o treime din indicele S&P 500.

Cum pot escaladările din Iran și Taiwan să destabilizeze economia globală

Conflictul din Iran nu este doar o problemă geopolitică, ci un potențial declanșator economic cu efecte în lanț. Bookstaber explică faptul că un șoc energetic, fie prin creșterea prețului energiei, fie prin reducerea ofertei, lovește direct în centrele de date și în producția de inteligență artificială. Acest lucru duce la creșterea costurilor pentru companiile din tech.

„Apoi este . Dacă China ar invada sau ar bloca insula, accesul Americii la semiconductori ar fi sever limitat. Aceasta ar încetini imediat implementarea AI., slăbind companiile care impulsionează boom-ul AI, cu efecte secundare inevitabile. Sistemul nostru financiar actual nu e fragil pentru că un singur lucru merge prost. E fragil pentru că diferite șocuri se propagă prin aceeași structură, într-un mod greu de anticipat. Când ceva se întâmplă, se răspândește mai repede decât poate fi controlat”, a mai precizat economistul.

Riscurile actuale nu mai pornesc din mecanisme financiare, așa cum s-a întâmplat în 2008. Ele sunt generate de legătura directă dintre piețe și infrastructura fizică, precum energia, apa, terenurile sau lanțurile de aprovizionare. Modelele clasice de analiză nu pot anticipa astfel de rupturi, iar până când semnalele apar în datele pieței, impactul este deja resimțit. În esență, riscul financiar de altădată afecta în principal , în timp ce riscurile fizice de azi au potențialul de a destabiliza întregul sistem global.