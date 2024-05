Cătălin Cazacu, despre despărțirea de Ramona Olaru: „Da, am plâns, vrei să-ți spun că m-am tăvălit în chinuri?! Da, m-am tăvălit”

Cătălin Cazacu a făcut destăinuiri despre viața sa, acesta mărturisind că a suferit mult după despărțirea de fosta sa logodnică, .

„Da, am plâns, vrei să-ți spun că m-am tăvălit în chinuri?! Da, m-am tăvălit”

Într-un interviu acordat , Cătălin Cazacu a dezvăluit că a plâns și „s-a tăvălit în chinuiri” după despărțirea de Ramona Olaru.

„A fost un moment în care eu am zis stop și acolo m-am oprit, lucru pe care n-o să-l regret niciodată. Iar singurul mod în a trece de chestia asta este doar să lași să doară. Pentru că dacă lași să doară, înveți. Am stat să doară o lună de zile în care nu m-a văzut nimeni. Am stat să doară. Da, am plâns, vrei să-ți spun că m-am tăvălit în chinuri?! Da, m-am tăvălit. Vrei să-ți spun că am stat în fund, în fața televizorului stins, ore în șir?! Da, am stat. Și a trecut!”, a declarat acesta.

El a mai spus că n-au fost anulate schimbările făcute în casă pentru mutarea alături de fosta parteneră.

„Nu le-am anulat, ca să știe toată lumea. Eu sunt singurul prost care în momentul ăsta are un apartament de patru camere cu două dressinguri. Eu în fiecare dimineață mă trezesc, deschid ușa la dressing, văd rândunelele pe tavan, închid ușa, zic «da, atât s-a putut»”, a menționat Cătălin Cazacu.

Motivul pentru care Cătălin Cazacu nu și-a găsit sufletul pereche nici după un an de la despărțire

Amintim că, bărbatul a luat decizia de a fi discret cu privire la poveștile sale de dragoste, după ce s-a despărțit de Ramona Olaru. În vara anului trecut, Cazacu susținea că nu doarme singur, însă nici nu a vrut să divulge identitatea partenerei sale. Recent, el a dezvăluit că este singur că îi este dificil să găsească o persoană potrivită, din cauza programului aglomerat pe care îl are.

„Eu sunt singur, necăsătorit momentan. Îmi pare rău că nu mi-am găsit aleasa inimii, îmi pare rău că cineva în lumea aceasta trebuie să fie și sigur, dar ce să fac… De exemplu, în weekend, săracul de mine, trebuie să plec din casă vineri și mă mai întorc luni seara, noroc cu emisiunea (n.r. râde)”,