Ramona Olaru a avut o vacanța groaznică în Egipt. Prin ce a trecut asistenta TV

a fost plecată într-o vacanță la Cairo. Ea avea o listă întregă de lucruri pe care voia să le facă, dar nu a reușit să le bifeze pe toate pentru că a avut foarte multe situații neprevăzute care i-au stricat vacanța. Vedeta a pornit vacanța cu stângul încă din aeroport.

Ramona Olaru a rămas fără pașaport

a mers la Cairo pentru a participa la un eveniment și avea în plan să viziteze și orașul egiptean. Doar că, mica vacanță nu a mers așa cum și-a propus pentru că și-a pierdut pașaportul. Astfel, pentru a se întoarce înapoi în țară, a trebuit să se plimbe din instituție în instituție pentru a primi un document înlocuitor. Pe lângă această problemă se mai adaugă și un accident în care a fost implicată, conform

Asistenta TV și-a dat seama că nu mai are pasașport când a aterizat în Egipt. Ea crede că l-a pierdut în taxi. De atunci, au început tot felul de demersuri pentru a-și asigura întoarcerea în țară.

„În momentul în care am ajuns, am aterizat în Cairo, ne-am luat viza de acolo. Îți dă o viză pe loc. Am trecut de toată verificarea și am ajuns la așteptarea bagajelor. Am așteptat vreo 2 ore, cam mult. Într-un final, au venit bagajele și am dat viteză către hotel.

Am ajuns într-o oră, am mers la recepție să fac check-in-ul. Nenea ăla mi-a cerut pașaportul. Caut, nimic. Pașaportul nu exista. Am pierdut pașaportul în drumul de la ieșire din aeroport până la Uber. Ce rămâne de făcut? Sună la aeroport să mă anunțe dacă găsește ceva.

Bineînțeles, o țară fără infrastructură, fără nimic, ceva îngrozitor. Am început să îi sun pe toți pe care îi cunosc și care m-ar fi putut ajuta să ajung la Ambasada Română din Cairo. Asta era la 2 noaptea. Am reușit să iau legătura cu Ambasada foarte rapid”, a povestit Ramona Olaru pe Instagram.

Asistenta TV s-a pus la somn liniștită că va reuși să rezolve problema a doua zi la Amabasada Română din Cairo, doar că lucrurile s-au complicat.

„M-am pus să dorm, eram super obosită după atâta călătorit că am avut și escală. La 8 m-am trezit să mă duc la Ambasada Română. Oamenii au fost extraordinari. Mi-au dat un titlu de călătorie, dar nu era suficient să mă întorc în țară pentru că nu eram în Europa. Mi-au spus că trebuie să mă duc la Ministerul de Interne pentru o ștampilă care să demonstreze data la care eu am intrat la ei în țară și cu care să poți călători înapoi”, a mai spus asistenta TV.

Ramona, implicată într-un accident în Cairo

Vedeta a trebuit să aștepte până în ziua în care avea zborul de întoarcere pentru a rezolva problema pentru că egiptenii au liber vineri și sâmbătă. Între timp, a mers la evenimentul pentru care a venit de fapt. Dar, după seara frumoasă de care a avut parte, a mai apărut un alt incident. A fost implicată într-un accident de mașină.

„A venit Uberul, ne-am urcat în el, mergem 3-4 minute. La un moment dat încetinește să treacă de un dâmb și din spate… ne lovește unul. Pentru câteva secunde, am pierdut contactul cu realitatea”, a mărturisit Ramona Olaru.

Din fericire, ea nu a fost rănită și a trecut peste situația neplăcută pentru că ziua următoare, duminica, o aștepta o nouă aventură pentru a face rost de ștampila care o va ajuta să iasă din Egipt.

„Am ajuns la o adresă total greșită. Eram singură, fără internet, șoferul de Uber nu știa deloc engleză. Nu vorbea cu mine, dar m-a ajutat. A umblat cu mine peste tot, pe la toate instituțiile lor ca să rezolvăm problema. Am umblat trei ore de la o clădire la alta, de la un ghișeu la altul și nimic. Într-un final, cineva ne-a zis că trebuie să mergem la poliție pentru a declara pierderea pașaportului”, a adăugat Ramona Olaru.

Vedeta s-a plimbat timp de 6 ore prin instituții, iar într-un final a reușit să obțină actele care îi permiteau să părăsească Egiptul.