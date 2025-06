Cătălin Dobrescu, după ce Oana Radu l-a acuzat că ar fi taxat-o cu bani dacă nu slăbea: „ Ea nu mai reușea să slăbească deloc”

l-a acuzat pe că o dacă nu slăbea. Aceasta a vorbit și despre agresiune. Cătălin Dobrescu a venit cu un răspuns, conform .

Ce s-a întâmplat

„În timpul căsătoriei, mâncam în baie, mă ascundeam. Nu aveam voie… Dacă aveam un cheat meal permis pe săptămână… De asta spun că eu, după ce am ieșit din lagăr… din relație, scuze, mi-a scăpat… Eu, în această relație, am fost obligată să slăbesc, deși oamenii vor spune că datorită lui am slăbit. Eu am fost obligată să slăbesc, pentru că eram amenințată că o să fiu părăsită și eram cântărită în fiecare dimineață. Dacă nu aveam kilogramele pe care trebuia să le am, plăteam financiar. Uite, zic o chestie în premieră… Da (n.r.: avea o taxă), taxă pe kilogram se numește. Jur! Prietenii apropiați știu”, a dezvăluit Oana Radu în podcastul lui Bursucu.

„Depinde ce înseamnă agresiune. Dacă o prinzi de mână și o împingi, poate e una, și să bați e altceva. Fizic, de asta am spus, dacă o apuci… asta a fost, da, recunosc. Dar nu ce spune ea. Nici n-am auzit să fi spus, dar probabil a lăsat de interpretat”, a afirmat Cătălin Dobrescu în emisiunea „Un show păcătos”, a spus fostul soț, Cătălin Dobrescu.

Cât despre taxa pe mâncare, el spune că a fost ideea Oanei Radu: „Ea nu mai reușea să slăbească deloc. Nu mai făcea sport, mânca, creștea cântarul. Ea vine: ,,Hai să facem un pariu. Așa mă motivez și o să am rezultate>>. (…) A venit următoarea săptămână, s-a pus pe cântar, nimic. >”.