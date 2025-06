Fostul soț al Alinei Sorescu a oferit o replică, în urma afirmațiilor fostei partenere: „Nu este adevărat”

fostul soț al , a oferit declarații, la câteva luni de la afirmațiile șocante pe care Alina le-a făcut. Acesta și-a expus punctul de vedere și a contrazis ceea ce a spus fosta lui parteneră.

În urmă cu ceva timp, Alina Sorescu a dezvăluit dedesubturile căsniciei pe care a avut-o cu designer-ul Alexandru Ciucu. Frigidere diferite, separator pe banda de cumpărături, scene de violență de față cu cele două fetițe ale lor, sunt doar câteva dintre detaliile pe care Alina le-a făcut publice. Mariajul său cu Alexandru Ciucu a durat 12 ani, însă lucrurile nu pare să fi fost deloc lapte și miere, după- spusele vedetei.

Alexandru Ciucu dezminte declarațiile fostei soții: „Nu este adevărat”

Fostul soț al întemeietoarei proiectului „Picii lu` Soreasca” și-a spus opinia despre ceea ce a declarat Alina Sorescu.

„Aveam trei frigidere, nu două. Noi fiind atâtea persoane, plus bona, plus menajera, era nevoie de mai mult de un frigider. Eu nu-mi puneam nicio mâncare separat. La un moment dat, am ținut o dietă și ușor, ușor, mâncarea mea a rămas izolată într-un frigider. Când s-a terminat dieta, mâncare mea a rămas tot în acest frigider. Nu poate să încapă mâncarea unui om într-un frigider și mâncarea altor cinci oameni în alt frigider. Sunt niște lucruri nuanțate, dacă ești atent la nuanțe o să descoperi niște lucruri care nu sunt adevărate. Prinde la public, dar nu este adevărat, nu are cum să fie”, a declarat Alexandru Ciucu, în cadrul emisiunii

Referitor la așezarea produselor separat pe banda din supermarket, acesta a spus că s-a întâmplat acest lucru „doar de două ori”.

„Asta s-a întâmplat de două ori, cu câteva luni înainte de plecarea ei de acasă. Pe mine m-a frapat acest lucru, de ce a pus separatorul, m-a frapat”, a adăugat designer-ul.