Cătălin Măruță a dezvăluit care a fost primul său job: „Băgam de dimineața de la 6 până la 10 seara”

de la PRO TV, a dezvăluit în propriul său podcast, amintiri din urmă cu mai bine de două decenii. În acea perioadă, el a venit în București din orașul natal, Târgu-Jiu, cu scopul de a urma facultatea.

Măruță a distribuit pliante pe străzi

Fiind fiul unui judecător, cu visul de a călca pe urmele părintelui său. Cu toate acestea, a fost dezamăgit să afle că nu a fost acceptat la prestigioasa Universitate din București, dar s-a înscris la Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu. Abia venit din Târgu-Jiu, a fost nevoit să-și găsească un loc de muncă, dar lucra atât de mult, încât nu mai avea timp de studiu.

Recent, prezentatorul de la PRO TV a dezvăluit că primul său loc de muncă a fost acela de a distribui pliante pe străzi. Petrecea până la 16 ore pe zi în această activitate și parcurgea întreaga Capitală cu metroul, pentru a-și îndeplini sarcinile cu succes.

„Când am venit în București prima dată, am împărțit pliante. Am fost omul sandviș. Aveam un panou mare pe față, am prins an electoral. Nu știam absolut deloc Bucureștiul. Cred că aveam pe față Dinu Patriciu și în spate Horia Rusu sau ceva de la Timișora. (…) Am împărțit pliante și mi-am luat o geacă după primele două săptămâni. Nu am știut unde e facultatea în primul an. (…) Băgam de dimineața de la 6 până la 10 seara”, spune prezentatorul TV, scrie .

Soțul Andrei a fost și DJ

După încheierea perioadei de campanie electorală, soțul Andrei a fost nevoit să se reorienteze profesional. Din fericire, a găsit momentul potrivit pentru a-și exersa abilitățile de DJ. Cu banii strânși din dedicații, a reușit să-și permită să mai rămână în Capitală încă trei luni, în cazul în care ar fi rămas fără loc de muncă. În aceeași perioadă, a obținut și primul său post la radio.

„Puneam muzică la kilometrul 0 și acolo am făcut bani, cu dedicații. Era 10 lei dedicația și țin minte că plecam acasă și puneam banii într-o carte dimineața. Stăteam la un cămin de nefamiliști la Bobocica. Dimineața îi strângeam și ziceam că dacă o să mă dea afară de la radio și de la kilometrul 0, o să pot să mai stau 3 luni în București, timp în care pot eu să-mi găsesc repede să mai lucrez ceva”, a adăugat prezentatorul PRO TV în podcastul Acasă la Măruță.