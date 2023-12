Cătălin Moroșanu, gest sublim pentru un tânăr care a stat în comă șase luni: „Am intrat în ring”

De patru ani, , dar recent s-a lăsat învins de un tânăr căruia a dorit să îi îndeplinească o mare dorință. Luptătorul recunoaște că era conștient de cât de mult își dorea băiatul să-l cunoască, așa că a depus eforturi considerabile pentru a transforma acest vis în realitate.

Cătălin Moroșanu, gest emoționant pentru un băiat care a stat în comă șase luni

Cătălin Moroșanu a dezvăluit că, în ciuda declarației sale de acum patru ani, în care afirmase că nu va mai urca în ring, a simțit dorința de a aduce o mică rază de bucurie în viața unui tânăr căruia medicii îi dăduseră șanse minime de supraviețuire. După ce băiatul a ieșit dintr-o comă care a durat șase luni, Moroșanu nu a putut să îi refuze această oportunitate. Sportivul a mărturisit că revenirea în ring i-a adus aminte de perioada în care se confrunta cu adevărat cu provocările vieții, scrie .

„Pentru mine, această revenire a fost o retrăire a sentimentelor mele. Am intrat în ring pentru o cauză nobilă, am intrat în ring pentru visul unui băiat, care mereu și-a dorit să intru într-un ring profesionist. El a avut un accident foarte grav, avea 0,1% șanse să își mai revină și uite că după foarte multă muncă și ambiție, Mihai Gabriel și-a revenit. I-am spus „Am văzut ambiția și voința ta și am zis că o să intru în ring și o să îți îndeplinesc visul”. Și uite că am intrat în ring după patru ani, dar în calitate de-ai îndeplini visul unui băiat excepțional”, a declarat Cătălin Moroșanu, la Star Magazin.

Fostul campion a avut și situații în care s-a simțit copleșit

Deși a pășit în ring de această dată cu un scop nobil, sportivul și-a rememorat și clipele în care a cedat sub impactul emoțiilor puternice. în care a fost copleșit și că ar fi putut să gestioneze mai eficient situațiile respective.

„Mereu avem sentimente de genul, de neputință, sunt meciuri și meciuri, sunt adversari și momente și momente. Când intri în ring, sunt sentimente amestecate și nu poți să îți dai seama cum să le activezi. Alteori te copleșesc, alteori îți dai putere când intri în ring cu un adversar”, a mai declarat Cătălin Moroșanu.