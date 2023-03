Cătălin Moroșanu recunoaște că nu este o fire romantică: „Eu nu sunt cu surprizele”. Ce spune despre mariajul cu soția sa, Georgiana

Cătălin Moroșanu a spus adevărul despre mariajul cu soția sa.

Renumitul luptător recunoaște că nu este genul de persoană care să îi facă surprize partenerei de viață cu care are o relație sentimentală de 21 de ani.

Cătălin Moroșanu, despre relația cu soția sa

Cătălin Moroșanu nu este o fire romantică și nu o ia niciodată prin surprindere pe soția sa, Georgiana. Sportivul o cunoaște foarte bine pe frumoasa blondină care i-a devenit soție în anul 2012 și cu care are o relație fericită. Vedeta spune că în legătura amoroasă pe care o are cu femeia care i-a dăruit doi copii. Fostul participant de la Ferma știe cum să intuiască nevoile pe care le are partenera sa de viață.

„Eu nu sunt cu surprizele. Rar îi fac surprize. Avem 21 de ani de relație și cred că surprizele astea nu își mai au rostul ca atunci când eram noi puștani. Noi știm deja ce vrem să facem. Adică spune soția: «Hai să facem aia sau să îmi cumpăr aia». E mult mai simplu. Decât să stau eu prin magazine”,a mărturisit Cătălin Moroșanu la un post de televiziune, potrivit .

Cătălin Moroșanu are numai aprecieri pentru soția sa

Cătălin Moroșanu are numai aprecieri pentru soția sa, Georgiana, care i-a dăruit până acum doi copii. Fostul Faimos de la Survivor România are alături o parteneră de viață care muncește enorm pentru a avea o carieră de succes.

După ce o perioadă destul de lungă a lucrat ca stomatolog, acum a ajuns să fie manager și face foarte bine această meserie. Se pare că are pentru a conduce oamenii, sportivul precizând că nu se aștepta să fie așa înțepată.

„Eu mereu o vedeam plăpândă, firavă, liniștită și deodată o vadă șefă. Pentru mine, a fost o surpriză, pentru că, până la urmă, consider că femeia este oglinda bărbatului și mă bucur că împreună reușim să facem un cuplu frumos. Acasă, o face pe șefa doar când îmi las hainele aruncate pe jos. Acasă, ea este șefa. Dacă vrea să facă ceva, eu nu comentez”, a mai spus Cătălin Moroșanu.