Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au fost eliminați de la America Express / Ce mesaj i-a transmis Sorin Bontea colegului său: „Ai făcut-o și pe asta”

Din păcate, drumul în competiția America Express s-a încheiat pentru Doina Teodoru și . După mii de kilometri parcurși cu gândul la Cartagena, destinația finală de pe Drumul Aurului, doar trei perechi de concurenți au reușit victorioase să ajungă la destinație.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au primit cufărul de eliminare

și Doina Teodoru au părăsit competiția înainte de finală. Cei au concurat împotriva echipelor formate din Cătălin Bordea & Nelu Cortea și Andreea Bălan & Andreea Antonescu. Aceștia au primit, în urma probelor, 2 cufere care le-au adus eliminarea.

„Tot timpul mai există o șansă. Eu știu că mai există o șansă. Partea cea mai interesantă e că puteam să le eliminăm pe toate trei. E greu. Când am venit în concursul ăsta, așa după prima dată când am câștigat, am zis că mă ține genunchiul de două – trei ori”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Ce mesaj i-a transmis Sorin Bontea lui Cătălin Scărlătescu după eliminare

Sorin Bontea a participat, în trecut, la Asia Express, reușind să câștige sezonul al treilea, alături de Răzvan Fodor.

După eliminarea lui Scărlătescu și a iubitei sale din concurs, chef Sorin Bontea a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, pentru prietenul și colegul său de la Chefi la cuțite. Acesta l-a felicitat pe Cătălin Scărlătescu și a menționat cât de grea este competiția.

„Știu că din fața TV-ului pare mai simplu, dar e o cursă extrem de solicitantă, care te împinge să îți depășești multe limite. Bravo, Cătălin, ai făcut-o și pe asta! Ești și piramida din Tikal acum”, a fost mesajul transmis de Sorin Bontea către colegul său.