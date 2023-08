Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru nu au planuri de nuntă / Ce spune actrița: „Sunt măritată deja”

Cătălin Scărlătescu și formează un cuplu de mai bine de un an, dar nu se gândesc la căsătorie. Bucătarul nu i-a oferit inelul actriței și nici nu a dus-o în fața altarului, iar ea dă vina pe programul încărcat. În cadrul unui interviu pentru iubita lui a șocat cu un răspuns neașteptat, spunând că este măritată deja.

Doina Teodoru: „Sunt măritată deja”

După ce a cunoscut succesul în emisiunea „iUmor” de la Antena 1, Dona Teodoru a participat la mai multe proiecte, printre care și serialul „Camera 609”, noul serial de televiziune care are debutul vineri, de la 20.30, la Antena 1. Pentru acest proiect, actrița a filmat aproape toată vara, doar o vacanță de trei săptămâni a avut.

„Am filmat aproape toată vara. Am avut trei săptămâni de vacanță, în care fiecare am fugit pe unde am putut. Am fost plecată foarte mult în iulie, când a fost pauza. Și recunosc că de când m-am întors și am început filmările, am mai fugit câte două zile la pește, când le-am avut legate”, a spus pentru actrița, care împărtășește aceeași pasiune cu Cătălin Scărlătescu.

Întrebată despre căsătorie, Doina Teodoru a oferit un răspuns neașteptat.

„Sunt măritată deja!”, a zis ea, făcând referire la personajul ei din serialul „Camera 609”. În viața reală spune că nu are timp de căsătorie deoarece are un program foarte încărcat.

„Nu am când, tu nu vezi că sunt toată ziua la filmări, la evenimente, dau interviuri, când să mă mai mărit? Așteaptă, că te anunț eu, vreau eu să te anunț”, a încheiat actrița subiectul.