Cătălin Zmărăndescu, despre religia sa: „Nu mă clatin, nu mă las tulburat și nu mă interesează alte învățături"

Cătălin Zmărăndescu, despre religia sa: „Nu mă clatin, nu mă las tulburat și nu mă interesează alte învățături”

Selen Osmanoglu
27 sept. 2025, 15:56
Foto: Instagram/@catalinottozmarandescu
Cuprins
  1. Ce a spus Zmărăndescu
  2. Cu cine va participa la „Power Couple”
  3. Cât a câștigat la „Survivor”

Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit care este religia sa, de fapt. Antrenorul de arte marțiale de contact a spus, de asemenea, că nu este interesat de „alte învățături”.

Ce a spus Zmărăndescu

În ultimii ani, antrenorul de arte marțiale de contact a recunoscut că s-a apropiat tot mai mult de Dumnezeu. El a vorbit și despre religia sa.

„Ortodox m-am născut și ortodox rămân.Credința mea este în Hristos, în Biserica Sa și în Maica Domnului. Nu mă clatin, nu mă las tulburat și nu mă interesează alte învățături. Mesajele agresive sau de prozelitism nu își au locul aici.Cine mă respectă, are respectul meu. Cine nu, să știe că block-ul și raportul sunt răspunsul meu.«Domnul este tăria mea și scutul meu» (Psalmul 27:1)”, a scris acesta pe Instagram, conform Click.

Cu cine va participa la „Power Couple”

Cătălin Zmărăndescu va participa împreună cu soția sa, Luiza, la Power Couple.

„Sunt obișnuit cu provocările și competițiile care mă scot din zona de confort, însă, de această dată, este o premieră și pentru mine – intru în joc alături de soția mea. Toată viața am fost pe cont propriu în drumul către victorii, știind că ea îmi este aproape, însă acum suntem împreună. Am acceptat participarea în Power Couple pentru că am simțit că este modul în care putem demonstra că atunci când suntem amândoi, putem depăși orice obstacol. Să înceapă competiția!”, a mărturisit aceasta.

Cât a câștigat la „Survivor”

Antrenorul a participat și la „Survivor All Stars”. Acesta a stat în Republica Dominicană șapte săptămâni.

El ar fi fost remunerat cu 5.000 de euro pentru fiecare săptămână. Astfel că, pentru cele șapte săptămâni petrecute în Republica Dominicană, faimosul a câștigat 35.000 euro, notează cancan.ro.

„Îmi e dificil să îmi găsesc cuvintele în momentul ăsta, am crezut pentru o secundă că pot câștiga, că pot rămâne aici, dar Zanni a fost mult mai focusat pe jocul ăsta, nu degeaba a câștigat în sezonul lui. Pe de altă parte, sunt mândru că ultimul joc l-am avut cu un campion. Știu că i-a plăcut foarte mult tricoul ăsta lui TJ, vreau să i-l las lui ca amintire. Vreau să îi iau pe toți în brațe”, a declarat fostul luptător, la momentul respectiv.

