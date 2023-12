Câte mașini are Ion Țiriac, la 84 de ani / Miliardarul își propune să devină cel mai mare colecționar din Europa

Magnatul , în vârstă de 84 de ani, continuă să-și extindă impresionanta colecție de mașini, ajungând aproape la 400 de exemplare.

Recent, miliardarul român a dezvăluit planurile sale de a adăuga încă 300 de bijuterii auto la colecția sa deja bogată, relatează .

„Am obținut o treabă pe care nu credeam că o obțin”

, pasionat de mașini încă din tinerețe, a decis să-și transforme colecția într-un muzeu deschis publicului după ce a adunat deja zeci de modele valoroase.

Țiriac Collection a sărbătorit recent 10 ani de la inaugurare, marcând o decadă de pasiune pentru automobile.

Ultima piesă adăugată la colecție este un monopost de Formula 1, Red Bull RB6, care a contribuit la câștigarea titlului de campion mondial de către Sebastian Vettel. Acest cadou surpriză de la actualul proprietar Red Bull, Mark Mateschitz, a adus un plus de prestigiu colecției.

„N-am avut niciodată, nu speranța, ideea să fac o colecție ca omul să intre în ea. O mașină, două, trei, cinci, șase, șapte, zece, nu știu câte. S-a ajuns undeva la aproape de 400, exact nu știu să vă spun.

Se mărește și se mărește mereu, în fiecare zi. Vorbeam de Ferrari, vin alte trei Ferrari în următoarele două, trei luni. Vorbeam de Porsche, am obținut o treabă pe care nu credeam că o obțin. Porsche a făcut 70 de mașini (…) care sunt mașini de circuit, deci nu merg pe stradă”, a declarat Ion Țiriac.

Ion Țiriac își propune să devină cel mai mare colecționar de mașini din Europa

Cu toate că are aproape 400 de mașini în colecție, nu se oprește aici. Miliardarul își propune să devină cel mai mare colecționar de mașini din Europa, urmărind adăugarea a încă 300 de exemplare. Pentru început, intenționează să expună 100 de modele noi.

Mașina favorită a lui Ion Țiriac din colecție este un Rolls-Royce din 2004, achiziționat recent din Emiratele Arabe. Pentru a face față noilor adăugiri, Țiriac a cheltuit 5 milioane de euro pentru extinderea spațiului expozițional, închizând temporar salonul auto pentru o perioadă de 3 luni.

„Mașina care îmi place cel mai mult e cea pe care am cumpărat-o duminică. Am fost la Abu Dhabi, la Formula 1 și am cumpărat un Rolls-Royce din 2004, care are numai 500 de kilometri. Este un Phantom special.”, le-a dezvăluit Ion Țiriac jurnaliștilor în cadrul evenimentului aniversar al Țiriac Collection din data de 29 noiembrie.