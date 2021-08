Câți bani câștigă Jador din muzică. Ce sumă încasează artistul doar pentru un singur concert

Jador este printre cei mai apreciaţi artişti din țara noastră, astfel că acesta nu se lasă mai prejos în privința prețurilor pe care le cere la evenimente. El a devenit cunoscut după ce a participat la emisiunea „Puterea Dragostei”.

Datorită talentului muzical, tânărul a ajuns celebru în industria manelelor.

Cântăreţul are contracte atât în țară, cât și în afara țării. Jador şi-a surprins fanii, după ce a putut să cânte și alte piese decât cele cu care s-au obișnuit deja.

Astfel, pentru un concert de 45 de minute, Jador percepe suma de 4000 de euro, însă onorariul său variază în fucţie de eveniment. Dacă este doar un concert, pleacă acasă doar cu 4.000 dacă e nuntă sau botez, pleacă şi cu bani din dedicaţii, potrivit Cancan.ro.

În mediul online au apărut mai multe filmulețe cu Jador din cadrul unei eveniment la care a cântat. În imagini se vede cum artistul refuză să primească bani și chiar rupe o bancnotă de 100 de lei.

„Oameni buni, am văzut foarte multe tiktok-uri în care eu am refuzat bani, în care eu am spus că nu vreau să mai cânt pentru bani… am rupt chiar 100 de lei pentru că cineva insista foarte mult cu bani, nu mă lăsa în pace, nu mă lăsa să cânt și să-mi fac programul, i-a luat un copil bănuții și i-am dat tot ce mai aveam în buzunar, la copii acolo, copiii care mă ascultau, care erau cu părinții.

Ce voiam să zic e că nu am ajuns și că n-o sa mă gândesc niciodată în viața mea că am ajuns… eu am refuzat banii respectivi pentru că toata lumea sta cu bani pe tine, toata lumea sta cu telefonul pe tine, dar nimeni nu mai dansează așa cum se făcea odată. Nu știu cum să va zic, eu cant de când eram mic și toata lumea dansa, nimeni nu stătea cu telefonul pe tine”, a spus Jador, pe Instagram.