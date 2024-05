Câți bani cere Lavinia Pîrva pentru un eveniment? Suma nu este deloc mică

este una dintre artistele renumite din România. Ea a făcut parte din trupa Spicy, dar după destrămarea acesteia, ea și-a continuat cariera în industria muzicală, doar că a avut o pauză atunci când a devenit mamă.

Artista a revenit în lumina reflectoarelor

a început pauza din lumea muzicii în urmă cu trei ani după ce a adus pe lume un băiețel, dar de ceva timp și-a reluat activitatea și a revenit în lumina reflectoarelor, conform

Artista a făcut parte din trupa Spicy, apoi a avut o carieră solo. Ea a activat și în lumea modelingului, dar muzica rămâne pasiunea ei.

Cât cere artista pentru o reprezentanție

Lavinia Pîrva este pregătită să urce pe scenă și să cânte la evenimente, doar că cei care vor să o cheme la cânte la petrecerile lor trebuie să scoată o sumă destul de mare de bani. Pentru 45 de minute artista cere 2.000 de euro pentru a cânta solo, iar la o cântare cu trupa cere 2.500 de euro.

Chiar dacă această activitate presupune multă muncă și puțină odihnă, artista spune că reușește să echilibreze viața personală cu cea profesională.

„Nu vreau să fiu lipsită de modestie, dar mă descurc. Și mă descurc foarte bine. Mai ales că acum am început un proiect nou, am făcut un album întreg pe care urmează să-l lansez. Am terminat piesele noului proiect, urmează să filmez videoclipuri la toate piesele. Este destul de mult de muncă. Concerte multe în sensul acesta, muzica balcanică a prins foarte bine.

În general mă întorc cât pot de repede, indiferent dacă dorm sau nu dorm. Fac așa un sacrificiu pentru că îmi este foarte greu să stau departe de el mult timp. Cumva m-am obișnuit așa, am fost tot timpul lângă el. Nu-mi place să lipsesc mult de lângă el. Dar să știi că s-a obișnuit și el. Știe că mami merge la serviciu, tati merge la serviciu. Este mama mea care ne mai ajută”, declara Lavinia Pîrva.