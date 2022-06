Câți bani încasează Ramona Olaru de la Neatza cu Răzvan și Dani: „Uită-te la mine, am venit de la țară și acum sunt o lady”

Ramona Olaru și-a îndeplinit visul și se ocupă cu ceea ce îi aduce plăcere și satisfacție. Vedeta a reușit să-și construiască o carieră de succes și este cunoscută pentru apariții senzaționale pe platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Foarte puțini știu că drumul Ramonei către succes nu a fost deloc ușor, ci plin de provocări și dificultăți. Tânăra le-a depășit și a ajuns să lucreze la unul dintre cele mai urmărite showuri din România.

Ramona Olaru, despre începuturile în carieră

„Am mers pe principiul ‘ce n-am avut când am fost mică să dobândesc când sunt mare’. Și în continuare fac treaba asta, dar nu uit niciodată de unde am plecat. Ăsta e principiul pe care merg și cred că se vede, eu nu uit niciodată de unde am plecat. Să fiu altfel sau să mă port altfel decât sunt.

ca să se știe, la care adaug puțin din popularitatea mea. Când oamenii spun că nu le place varianta mea, într-un fel, în suflet, m-a deranjat, dar am continuat să fiu aceeași, să nu schimb nimic de la mine, doar ca să plac cumva. Ca să fiu pe placul cuiva. Nu, niciodată. Am mers înainte. Dar nu spun că nu m-au durut unele lucruri”, a dezvăluit Ramona Olaru pentru .

Prezentatoare a vorbit și despre celebrul matinal. Se pare că vedeta încasează sume uriașe de bani și poate să-și permită orice își dorește. Tânăra recunoaște că s-a îmbogățit și nu se așteaptă la vremuri grele. Tot în cadrul interviului, blondina a dezvăluit că echipa showului se mărește.

„În momentul de față, la Neatza suntem într-o mărire continuă a echipei, suntem mulți și tot mai vrem pentru că, știm bine, programul este de patru ore. Dacă suntem plătiți bine? Pot să spun doar că ne-am îmbogățit! Ne-am îmbogățit cu toții. Uită-te la mine, am venit de la țară și acum sunt o lady”.

Ramona Olaru, la un pas de nuntă

La prezentarea unei colecții de bijuterii, într-o locație selectă din București, Ramona Olaru a dezvăluit care sunt așteptările ei în ceea ce privește inelul de logodnă. La eveniment, prezentatoarea TV a venit însoțită de iubitul său, Cătălin Cazacu.

Alături de cei doi au fost și Antonia, Tania Budi, Connect-R, dar și Andreea Bănică cu fiica ei, Sofia, Alex Velea și Lili Sandu și Silviu Țolu.

Plimbându-se printre bijuteriile expuse, Ramona Olaru . Aceasta i-a sugerat lui Cătălin Cazacu că așa trebuie să arate și inelul cu care va fi cerută în căsătorie. Cei doi își fac deja planurile de nuntă.

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru formează un cuplu de aproape un an. Cei doi au mărturisit că își doresc un copil și s-ar bucura ca acest lucru să se întâmple cât mai curând.

„Noi vrem un copil. Vrem treaba asta cât mai curând. Pot să spun că muncim, fiecare cum poate și cât poate, de cele mai multe ori împreună”, a declarat Ramona Olaru la începutul anului, potrivit