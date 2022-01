Ramona Olaru l-a dat uitării pe Cătălin Cazacu? Vedeta, pregătită pentru o nouă relație: „Să mă iubească toată lumea”

Despărțirea cuplului Olaru-Cazacu a fost unul dintre cele mai discutate subiecte în lumea mondenă. Sunt multe voci care spun că Ramona Olaru i-a dat papucii lui Cătălin Cazacu. Cei doi au petrecut o vacanță de vis în Zanzibar. Se pare că partenerii nu se mai înțeleg.

Ramona Olaru nu mai suspină după Cătălin Cazacu

Îndrăgostiții au șters toate poze comune de pe rețelele de socializare. Fanii nu mai au răbdare. Oamenii vor să știe dacă vedetele mai sunt împreună. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Răsturnare de situație în Familia Regală: „Prinţul Harry nu arată deloc a persoană fericită”. Meghan Markle a călcat pe bec!

„Și dacă eram Angelina Jolie, nu se vorbea atât de mine. Ce să zic, mai repetați și contul meu de Instagram, să-mi dea mai multă lume follow. Să mă iubească toată lumea”, a remarcat Ramona Olaru pe Instagram, în timp ce privea un reportaj despre despărțirea ei de Cătălin Cazacu.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Ramona Nicoleta Olaru (@ramonna_olaru)

S-a aflat motivul despărțirii

Cătălin Cazacu a precizat în cadrul unui interviu că a muncit enorm în timpul vacanței. Se pare că Ramona Olaru s-a supărat pe partenerul său și a decis să-i dea papucii.

„Nu m-a furat nimeni. Ce să ia de la mine, bani nu sunt, actele ce să facă cu ele, că sunt urâțel, nu mai e cui să i le vândă. Am stat puțin. E pentru prima dată în șase ani când eu ajung în România iarna. Eu până acum două zile nu am avut geacă. (…) Eu am muncit. În noaptea de Revelion am filmat oamenii de acolo. Au fost 500 de români. Ea s-a distrat, pentru că d-aia am mers, să ne distrăm!”, a afirmat Cătălin Cazacu.

Ramona Olaru a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Cătălin Cazacu. Îndrăgostiții au fost plecați împreună în Zanzibar. Cei doi s-au relaxat sub razele soarelui și au petrecut sărbătorile de iarnă alături de prieteni. Se pare că vedetele au avut mai multe neînțelegeri și conflicte, care s-au acutizat în timpul vacanței.