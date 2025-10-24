B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Câți bani plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei: „Lumea spune: ‘Ești nebună’”. La ce universitate prestigioasă învață Emma

Câți bani plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei: „Lumea spune: ‘Ești nebună’”. La ce universitate prestigioasă învață Emma

Traian Avarvarei
24 oct. 2025, 13:10
Emma Năstase, fiica cea mică a Amaliei și a lui Ilie Năstase, învață în Scoția. Sursa foto: Captură video - Vorbește Lumea / YouTube
Cuprins
  1. Cu ce medie a terminat Emma Năstase primul ei an la facultate
  2. Cât plătește Amalia Năstase pentru facultatea fiicei sale

Emma Năstase, fiica cea mică a Amaliei și a fostului tenismen Ilie Năstase, învață la Universitatea St. Andrews din Scoția, acolo unde au studiat prințul William și Kate Middleton. Amalia Năstase a vorbit despre importanța investițiilor în educație, iar Emma a explicat cum funcționează sistemul acolo.

Cu ce medie a terminat Emma Năstase primul ei an la facultate

Emma Năstase a spus că a terminat primul ei an de facultate cu calificatul „First”. Totuși, ea a ținut să precizeze că în primul an notele nu contează foarte mult. Tânăra a mai explicat faptul că acolo sistemul este foarte serios, iar tinerii care nu se țin de învățat nu rezistă.

„16 din 20, care e un «First» la mine la facultate. La ei e din 20 de puncte și poți să primești «First», care e cam cel mai sus, de la 16 în sus. Deci un fel de 9 la noi, cum ar veni. Dar oricum notele nu contează în primul an. Contează dacă iei prea puțin: te dau afară! Dar altfel contează doar ca să înțelegi tu ce s-a făcut până atunci. Oricum, chestiile pe care le înveți în primul an le folosiți și în al doilea an, și în al treilea an… Au un sistem foarte bun de filtrare. Dacă nu înveți, pleci”, a spus Emma Năstase, pentru Libertatea.

Cât plătește Amalia Năstase pentru facultatea fiicei sale

Sursa citată a aflat care sunt taxele la Universitatea St. Andrews. Astfel, taxa pornește de la aproximativ 25.000 de lire sterline și crește anual, ajungând până la circa 34.300 de lire. Sumele se pot modica în fiecare an cu între 3% și 5%. Masteratul costă și el alte 25.000 – 30.000 de lire.

„Tinerii care vin din Scoția nu plătesc nicio taxă, englezii au o taxă mai mică. Și internaționalii trebuie să plătească. Noi plătim.

Pentru mine, cel mai important lucru este ca ai mei copii să aibă cea mai bună educație. Și, indiferent ce s-a întâmplat, ei au fost la cele mai bune școli. Adică toată lumea îmi spune: «Ești nebună, dai banii pe școli»! Nu sunt nebună! Este cel mai important lucru.

Decât să le oferi copiilor tăi lucruri materiale pe care nu le vor aprecia, pentru că ei nu știu valoarea banului dacă nu l-au făcut ei, mai bine le oferi educație și apoi vor putea să-și ofere singuri «the best»”, a afirmat Amalia Năstase, pentru Libertatea.

