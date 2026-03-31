B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Catinca Zilahy respinge zvonurile despre moștenirea Mioarei Roman: „Toată lumea are impresia că ne-am scăldat în bani”. Ce spune despre procesul în care e implicată și Oana Roman

Traian Avarvarei
31 mart. 2026, 12:17
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Catinca Zilahy: Aș fi vrut să am o moștenire
  2. Catinca Zilahy: Banii nu sunt la noi

După moartea Mioarei Roman, în 2024, Catinca și Oana au fost date în judecată pentru a plăti datoriile acumulate de mama lor. Situația dificilă nu le-a făcut pe cele două surori să se apropie, ele rămânând în relații reci. Catinca Zilahy a povestit ce s-a întâmplat de la trecerea în neființă a mamei lor.

Catinca Zilahy: Aș fi vrut să am o moștenire

Pentru că este un litigiu în desfășurare, ea a refuzat să ofere mai multe detalii despre datoriile acumulate de Mioara Roman. Dar a precizat că nu există acea uriașă moștenire despre care vorbesc unii.

„Nu, nu există nicio moștenire. Deci asta e o altă nebunie care circulă. Toată lumea are impresia că ne-am scăldat în bani dintotdeauna, lucru care nu este adevărat. Eu întotdeauna am avut servicii, proiecte și alte lucruri de genul. Deci, adică, nu am nicio moștenire. Aș fi vrut să am o moștenire. (…) Nu există și nu există nimic, sincer. Chiar nu există”, a spus Catinca Zilahy, într-un podcast al WowNews, potrivit VIVA!.

Catinca Zilahy: Banii nu sunt la noi

Întrebată de Cornelia Ionescu despre speculațiile că ar fi mai mulți bani la mijloc, aceasta a răspuns: „Banii nu sunt la noi”.

Cornelia Ionescu: Nici la tine, nici la Oana.

Catinca: Nu.

Cornelia Ionescu: Și atunci, cum puteți să mergeți mai departe într-un asemenea proces?

Catinca: Nu mă întreba, Cornelia, pentru că chiar nu pot să vorbesc despre asta acum. Nici nu-mi doresc neapărat. O să mai revenim la subiectul ăsta când o să se mai lămurească lucrurile. Deocamdată n-avem nici măcar termen.

Tags:
Citește și...
Ioana Ginghină i-a adresat o întrebare incomodă unei invitate la podcast. A vrut să știe dacă s-a iubit cu fostul ei soț
Monden
Cum a slăbit Andreea Popescu 17 kilograme în doar patru luni. Vedeta a ajuns de nerecunoscut
Monden
Robert Powell, de nerecunoscut la 80 de ani. Adevărul despre rolul din „Iisus din Nazaret” care i-a schimbat viața
Monden
Simona Halep, schimbare totală după retragere! Cum se motivează și de ce i-a uimit pe toți: „Fii recunoscător în fiecare zi”
Monden
Cheloo duce pregătirea la extrem: „Mi-am făcut băi de gândaci roșii” înainte de Asia Express
Monden
Cum să vopsești ouăle fără chimicale? Elena Merișoreanu și Mirela Vaida dezvăluie trucurile naturale care ies PERFECT: „Sunt foarte bune și sănătoase”
Monden
Oana Radu, mărturisire neașteptată: „Nu sunt ok lucrurile în viața mea. A venit momentul să spun că nu o să mai ascund …”
Monden
O influenceriță româncă celebră a fugit în miez de noapte dintr-un conac de lux din Franța
Monden
Încă un divorț în showbizul din România. Artista a anunțat că s-a despărțit de soțul ei: „Între timp, am și divorțat. Eram prea tineri”
Monden
Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
Monden
Ultima oră
12:36 - Aarti Holla-Maini – femeia care poate apăsa „butonul de panică” al planetei. Când „Armageddon” nu mai e doar un scenariu
12:34 - Percheziții la Autoritatea Rutieră Română. Surse: Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, vizat într-un dosar de corupție. Ce a transmis DNA
12:31 - Vechiul Testament nu a fost scris de Moise. Cine sunt, de fapt, autorii din spatele celor mai vechi texte ale Bibliei
12:14 - Cum te poate ajuta un amanet atunci când ai nevoie rapidă de bani?
12:11 - Stomatologia în București: Transparență, locație și expertiză
12:06 - Sănătatea ficatului, influențată de un obicei alimentar frecvent. Ce spun medicii despre consumul pielii de pui
11:57 - Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: „Este foarte clar”
11:53 - Ioana Ginghină i-a adresat o întrebare incomodă unei invitate la podcast. A vrut să știe dacă s-a iubit cu fostul ei soț
11:53 - După ce ne-a amenințat cu represalii din cauză că ajutăm SUA, Iranul propune României un meci amical de fotbal. Negocieri-șoc la FRF
11:43 - Aglomerație la plata impozitelor. Oamenii, șocați de taxele majorate: „M-am împrumutat în amanet. Mi-am ‘aruncat’ un inel să pot să plătesc”