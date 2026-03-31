După Mioarei Roman, în 2024, Catinca și Oana au fost date în judecată pentru a plăti datoriile acumulate de mama lor. Situația dificilă nu le-a făcut pe cele două surori să se apropie, ele rămânând în relații reci. Catinca Zilahy a povestit ce s-a întâmplat de la trecerea în neființă a mamei lor.

Catinca Zilahy: Aș fi vrut să am o moștenire

Pentru că este un litigiu în desfășurare, ea a refuzat să ofere mai multe detalii despre datoriile acumulate de Mioara Roman. Dar a precizat că nu există acea uriașă moștenire despre care vorbesc unii.

„Nu, nu există nicio moștenire. Deci asta e o altă nebunie care circulă. Toată lumea are impresia că ne-am scăldat în bani dintotdeauna, lucru care nu este adevărat. Eu întotdeauna am avut servicii, proiecte și alte lucruri de genul. Deci, adică, nu am nicio moștenire. Aș fi vrut să am o moștenire. (…) Nu există și nu există nimic, sincer. Chiar nu există”, a spus Catinca Zilahy, într-un podcast al WowNews, potrivit

Catinca Zilahy: Banii nu sunt la noi

Întrebată de Cornelia Ionescu despre speculațiile că ar fi mai mulți bani la mijloc, aceasta a răspuns: „Banii nu sunt la noi”.

Cornelia Ionescu: Nici la tine, nici la Oana.

Catinca: Nu.

Cornelia Ionescu: Și atunci, cum puteți să mergeți mai departe într-un asemenea proces?

Catinca: Nu mă întreba, Cornelia, pentru că chiar nu pot să vorbesc despre asta acum. Nici nu-mi doresc neapărat. O să mai revenim la subiectul ăsta când o să se mai lămurească lucrurile. Deocamdată n-avem nici măcar termen.