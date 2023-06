Ce a atras-o pe Andreea Bălan la iubitul tensimen: „Am simțit că eu o să fiu cu cineva mai tânăr decât mine”

privind relația sa cu noul ei iubit, Victor Cornea, care este cu 9 ani mai tânăr decât ea, așa că a ales să clarifice lucrurile într-un interviu acordat Antena Stars. Ea a explicat că nu vede absolut nicio problemă în diferența de vârstă și, mai mult, a mărturisit că chiar își dorea o relație cu un bărbat mai tânăr decât ea. Astfel, Andreea și-a exprimat încrederea în legătura lor și a subliniat că nu ar trebui să existe nicio stigmă în privința diferenței de vârstă într-o relație.

Andreea și-a găsit iubirea dorită și echilibrul interior

„Vi se pare că eu arăt de vârsta mea? Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără și atunci nu se simte, nu se vede, și întotdeauna am simțit că eu o să fiu cu cineva mai tânăr decât mine. Asta am simțit eu în manifestările și meditațiile mele. Mă simt foarte tânără, eu ca și suflet sunt tânără și mă comport copilărește”, a declarat Andreea.

Andreea este perfect conştientă că odată cu intrarea într-o nouă relaţie, va fi supusă din nou atenţiei publice şi monitorizată de presă. Cu toate acestea, ea afirmă că ştie exact cum să gestioneze această situaţie şi crede că Universul i-a trimis în viaţa ei persoana potrivită.

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine”, a declarat Andreea, potrivit .

Artista a fost atrasă de disciplina lui Cornea

, iar această activitate sportivă i-a insuflat o disciplină remarcabilă. Disciplina sa a fost unul dintre factorii care l-au impresionat pe Andreea când a observat acest tânăr talentat. Cu toate acestea, Victor nu este doar un sportiv disciplinat, ci are și multe alte calități care l-au făcut pe Andreea să îl admire.

„M-au atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a explicat vedeta de la Antena 1.