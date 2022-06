Ce a făcut Andreea Răducan cu sumele uriașe pe care le-a încasat din gimnastică: „Am considerat că este înțelept”

Andreea Răducan este una dintre cele mai renumite și apreciate gimnaste din România. Campioana și-a dedicat viața sportului și a făcut performanță în gimnastică. Succesele profesionale i-au adus sume uriașe de bani, pe care vedeta le-a investit în confortul familiei.

Andreea Răducan a investit în confortul familiei

Vedeta sportului și-a cumpărat o casă și o mașină. Familia acesteia călătorește mult și nu duce lipsa de bunuri. Sportiva a dezvăluit, recent, în cadrul unui interviu ce a făcut cu banii câștigați din gimnastică,

„Sunt o tipă destul de calculată și atentă, tocmai pentru că am muncit foarte mult pentru banii pe care i-am câștigat încă de copil. Am reușit să cheltuiesc banii destul de chibzuit. Am considerat că este înțelept – înainte de orice alt lucru pe care aș putea să îl fac – să-mi cumpăr o locuință care să fie a mea și asta am și făcut cu banii pe care i-am câștigat după încheierea activității competiționale. Tot ceea ce am agonisit.

Vezi această postare pe Instagram

Important este să am casa mea, să am o mașină foarte bună cu care să merg în siguranță, nu să epatez, căci nu sunt genul, să pot poate să merg în locuri în care mi-au plăcut foarte mult, , dar nu am putut să mă bucur îndeajuns de mult de ele și cam asta cred că a fost, nu ceva ieșit din comun.

Nu sunt genul să epatez, dar îmi doresc să am un confort din toate punctele de vedere, pe care îl consider necesar. Dacă mă gândesc la efortul depus încă de copil, cred că merit asta. Tot ceea ce am agonisit vine din efortul propriu și îmi dă o satisfacție fără doar și poate”, a explicat Andreea Răducan pentru .

Vezi această postare pe Instagram

Andreea Răducan, apariției inedită pe HBO

Andreea Răducan a devenit vedeta unui film documentar produs de HBO.

Și-a sacrificat copilăria ca să devină campioană olimpică și, când a reușit să câștige medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, aceasta i-a fost luată după trei zile deoarece găsită într-o pastilă de răceală pe care doctorul ei i-o dăduse cu câteva minute înainte să participe la competiție„, se spune în prezentarea documentarului.