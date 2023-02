Ce a făcut Sarah Dumitrescu cu bolidul de 80.000 de euro primit cadou: „Îmi doresc un BMW i8”

Sarah Dumitrescu (23 de ani) este fata cea mică din căsnicia cu Tiberiu Dumitrescu, fost baschetbalist. De fiecare dată, mama acesteia a răsplătit-o cum se cuvine pentru reușitele pe care le-a avut de-a lungul timpului în carieră.

Sarah Dumitrescu, despre mașina de 80.000 de euro primită cadou

Un Porsche Cayenne în valoare de 80.000 de euro este cadoul primit de Sarah la terminarea liceului. Tânăra nu mai are mașina pentru că a făcut un accident.

„Chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Acum am un Range Rover în America şi aştept să-l aduc aici”, a spus ea.

Vezi această postare pe Instagram

Deși , are un Ferrari pe care Sarah a pus ochii și și-l dorește, tânăra a spus că ar vrea mai mult un BMW i8, potrivit .

„Aş investi în maşini, dar aici pot să-i dau puţin credit mamei. Cred că un BMW I8, de când sunt mică îmi doresc. Mama e puţin panicată, crede că e prea rapidă pentru mine. Altă maşină pe care mi-o doresc o are mama, un Ferrari. Bine, pot să iau de la ea… dar eu, personal, un i8”, a mai menționat Sarah.

Sarah Dumitrescu se axează doar la cariera ei în baschet

În prezent, se concentrează doar la cariera ei în baschet. Sarah Dumitrescu spune că vrea să îi îndeplinească visul tatălui ei și să ajungă o jucătoare de top. Tânăra a moștenit pasiunea pentru baschet chiar de la tatăl său, Tiberiu Dumitrescu.

„Cred că tata este idolul meu, am mulți idoli cunoscuți și așa, dar a fost lângă mine nonstop. Nu am întâlnit un om să îți fie alături cum mi-a fost el și nu știu, parcă o fac și pentru el… Să mă vadă pe mine, să își trăiască visul prin mine, dacă el n-a putut”, a spus Sarah Dumitrescu.