Ce a pățit Anca Țurcașiu, la una dintre probele de la Asia Express. Vedetei nu i-a venit să creadă: „Eu chiar am o problemă”

este una dintre cele mai controversate concurente de la , mai ales din cauza comportamentului pe care vedeta l-a avut la adresa colegei de echipă, Andreea Samson.

Mai precis Anca dădea ordin, iar Andreea executa. Această atitudine nu a fost văzută cu ochi buni de ceilalți concurenți ai show-ului de la Antena 1 și nici de telespectatori.

Anca Țurcașiu, dezamăgită de cum o percep ceilalți concurenți de la Asia Express

Într-una dintre ediții, au avut de îndeplinit o provocare amuzantă, iar Anca Țurcașiu a fost dezamăgită de ce au spus colegii săi despre ea.

Prezentatoarea TV i-a adresat două întrebări Ancăi Țurcașiu, legate de Andreea, pentru a vedea dacă vor da aceleași răspunsuri. Însă, replicile celorlați concurenți s-au făcut auzite și au stârnit hohote de râs, potrivit .

Irina Fodor: Ce o motivează pe Anca în cursă?

Mane: Suferința altora.

Toți concurenții au început să râdă atunci când au auzit replica, numai Anca nu.

Anca Țurcașiu: Eu chiar am o problemă, să știi, legată de lucrul ăsta pentru că mi se pare că lumea are o părere foarte proastă despre mine, iar eu consider că n-am făcut nimic greșit și n-am supărat pe nimeni cu nimic niciodată. De ce să spui asta?

Anca a răspuns „distracția”, iar Andreea a crezut că ea o motivează pe colega ei în timpul probelor.

Irina Fodor: Pentru Anca întrebarea. Ce-i place Samsonicăi să primească în dar?

Ioana State: Comenzi!

Din nou, toți concurenții au început să râdă pe seama acestei replici, numai Anca nu.

Andreea Samson: Tu ești boss-ul, ești șefă și ai talentul ăsta de a spune: tu du-te acolo, fă acolo, tu faci aia, eu fac aia. Nu trebuie să o iei personal, eu m-am distrat.

Anca Țurcașiu, criticată de fanii emisiunii

Jocul a fost publicat și pe rețelele de socializare, unde oamenii și-au putut da cu părerea. Fanii au cam criticat-o pe actriță:

„Să nu ți se pară, lumea chiar are o părere proastă despre tine”, a scris cineva.

„În sfârșit Anca Turcașiu a realizat cum e percepută și ce fel de om este ea. Noroc cu emisiunea să o vadă o tara întreagă”, a scris un internaut.