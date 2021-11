Ce a primit fosta soție a lui Petrică Mîțu Stoian, după divorț și cum i-a îndeplinit interpretul ultima dorință

Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață sâmbătă și a fost înmormântat miercuri, la Cimitirul Ungureni din Craiova. El a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Carmen Mihaela, soția lui, până în 2012 când cei doi au divorțat. La acel moment, interpretul de muzică populară i-a lăsat femeii o parte din avere, dar și un lucru pe care aceasta l-a dorit foarte mult.

Interpretul de muzică populară și Carmen Mihaela s-au bucurat de un mariaj de 16 ani, dar cei doi nu au avut copii.

Ce i-a lăsat Petrică Mîțu Stoian fostei soții, după divorț

Divorțul celor doi a avut loc în 2012, la Craiova. Petrică Mîțu Stoian și Carmen Mihaela au avut parte de o despărțire amiabilă și civilizată, notează Cancan.ro.

În urma separării, ea a dorit să își păstreze numele dobândit în urma căsătoriei, iar celebrul interpret de muzică populară a fost de acord. După divorț, niciunul dintre ei nu s-a mai recăsătorit, iar Petrică Mîțu Stoian și-a luat o casă în Craiova, acolo unde a și locuit vreme de mulți ani.

„Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie (…) Făcând naveta 200 de kilometri pe zi, ce luam pe mere, dădeam pe pere, nu merita.

Aşa că am decis să îmi iau casă în Craiova. Din cauza depărtării relaţiile noastre s-au răcit, aşa că am decis să divorţăm. Nu ne-am certat, nu a existat niciun scandal”, spunea la acea vreme interpretul de muzică populară, potrivit sursei citate mai sus.

Carmen Mihaela și ultima dorință pe care a avut-o la divorț

Potrivit apropiaților familiei, Carmen Mihaela nu i-a cerut nimic interpretului, ci doar a dorit să își păstreze numele. Totuși, maestrul i-a lăsat un apartament, de care oricum nu ar mai fi avut nevoie, având în vedere că își cumpărase o casă la Craiova.

„El a spus că soția nu i-a cerut nimic la divorț, dar nu a spus că i-a oferit un apartament. El, oricum, nu mai avea nevoie pentru că și-a cumpărat o casă la Craiova, chiar peste drum de Ansamblul Maria Tănase. E mult spus că rămăseseră în condiții bune. Sincer să fiu, Petrică nu a văzut niciodată cu ochi buni apropierea ei de Niculina Stoican”, a precizat un apropiat al celebrului interpret de muzică populară, potrivit sursei citate mai sus.