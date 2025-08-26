Lidia Buble este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Nu doar că și-a cucerit publicul cu talentul său muzical, dar reușește să atragă priviri oriunde merge, doar prin modul în care arată. Nu are o dietă foarte strictă care o ajută să își mențină silueta, dar are grijă să se țină departe de câteva produse care, în timp, i-ar fi putut pune în pericol sănătatea.

Cuprins:

Ce ritual are Lidia Buble înainte de fiecare concert Ce produse evită Lidia Buble să consume

Ce ritual are Lidia Buble înainte de fiecare concert

Lidia Buble a fost prezentă la Festivalul de la , pe 22 august. A cucerit publicul cu energia sa debordantă și talentul muzical, iar mai apoi a acordat un interviu în care a vorbit despre ritualul pe care îl are înainte de fiecare .

Pentru că își dorește să ofere publicului său tot ce are mai bun, Lidia Buble alege să nu mănânce cu cinci-șase ore înainte de începerea fiecărui concert.

„Nu prea am timp să mănânc, vă spun sincer. De exemplu, am mai mult de 24 de ore de când nu am mâncat și am băut doar apă. Asta nu pentru că m-am înfometat, ci pentru că am avut foarte multe repetiții în seara aceasta, am fost pe drumuri. Eu am un ritual înainte de fiecare concert: nu mănânc absolut nimic timp de cinci-șase ore, pentru a putea să îmi folosesc vocea la capacitate maximă. Și da, știu că mă așteaptă o salată în urmă și nu știu când apuc să o mănânc, pentru că mai am încă un moment pentru această seară frumoasă”, a declarat Lidia Buble, pentru .

Ce produse evită Lidia Buble să consume

Deși nu are o dietă foarte strictă care o ajută să se mențină în formă, Lidia Buble are grijă la cât dulce și alcool consumă și se ține departe de produse cu .

„Nu consum nici prea mult dulce, alcool foarte rar, decât dacă sunt la o onomastică. Nu fumez. Mă hidratez foate bine atât pe interior, cât și pe exterior și cam asta este”, a mai spus cântăreața.