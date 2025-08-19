B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Marina Voica: „Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața". Cum se pregătește înainte de concerte

Marina Voica: „Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața”. Cum se pregătește înainte de concerte

Selen Osmanoglu
19 aug. 2025, 14:32
Marina Voica: „Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața". Cum se pregătește înainte de concerte
Marina Voica

Marina Voica, în vârstă de 88 ani, se pregătește pentru ediția din acest an a Festivalului Mamaia, care se va desfășura, în perioada 22-24 august, în Piațeta Perla din stațiune. Artista va fi invitat de onoare.

Pregătiri pentru litoral

„O să fiu prezentată publicului ca o mare artistă, celebră, în vârstă, care a făcut atâtea ediții de festival, la Mamaia. Să vedeți ce succes o să am! Voi intrepreta și piesa lui Marius Țeicu, prezentată de mine, la Festivalul Mamaia, în anii tinereții, și care mi-a adus și un mare premiu. M-am pregătit pentru acest eveniment”, a mărturisit Marina Voica, conform Click.

„Mi-am pregătit o ținută vestimentară care e „ohoho”, să veniți să mă vedeți pe viu. Dacă nu, mă puteți vedea și la televizor, pe TVR 2, se vor transmite, în direct, toate cele trei zile de festival. Și, normal că voi cânta tot pe tocuri, chiar dacă am vârsta de 88 de ani, doar n-oi veni în papuci, doamne ferește! Am mulți pantofi acasă, am o colecție întreagă, pe culori și pe modele, sunt pasiunea mea”, a adăugat aceasta.

Trucul de dinainte de concerte

Celebra cântăreață a mărturisit că are un truc înainte de concerte.

„Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața. Dar, cu trecerea timpului, devine un pic mai greu. Prin urmare, cu 2-3 zile, înainte de spectacol, umblu prin casă cu pantofii aleși, pentru a se obișnui picioarele. Femeile sunt mai frumoase pe tocuri, eu și la încălțămintea sport am ceva toculeț. Am 88 de ani, dar îmi place să fiu cochetă”, a declarat aceasta.

Nemulțumiri legate de eveniment

Cântăreața are și o nemulțumire legată de evenimentul de pe litoral la care urmează să participe.

„Organizatorii ar fi trebuit să-mi treacă numele, pe afișul evenimentului sau în promovările lor, cu litere și mai mari, că doar sunt invitată de onoare, așa este și în străinătate. Așa, dacă mă așezi undeva, mic, nu se mai înțelege de ce sunt pusă acolo. Dar, asta e. Important este să ne vedem cu bine pe scena acestui festival, care mie îmi este tare drag!”, a menționat aceasta.

