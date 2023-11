Ce ar accepta Eugenia Șerban să facă acum pentru un rol. Înainte nici nu voia să audă: „A fost cea mai mare problemă”

În vârstă de 54 de ani, Eugenia Șerban este una dintre cele cunoscute și îndrăgite actrițe de la noi din țară. Vedeta a primit un șoc de la viață în momentul în care , ginecologic și la sân.

Această cumpăna i-a pus cariera pe pauză, dar acum este pregătită să-și bucure fanii prin diferite proiecte cinematografice.

Prin ce transformare ar accepta să treacă pentru un rol

În cadrul celui mai recent interviu, Eugenia Șerban a mărturisit că de dragul unui rol este pregătită să facă orice, ba chiar să renunțe la podoaba capilară.

„Dar, apropo de asta, dacă înainte să am problema de sănătate pe care am avut-o mi-ar fi cerut cineva să mă rad în cap, nu m-aș fi ras! Am fost nevoită pentru că am rămas fără păr din cauza chimioterapiei.

Acum, dacă m-ar pune cineva să mă rad, ! Serios! Pentru mine a fost cea mai mare problemă a respectivei perioade. Dar am două glume pe care le fac despre perioada respectivă!

Mi-am dat seama că am fost cea mai frumoasă cheală pe care am văzut-o vreodată și că un an de zile nu am fost nevoită să mă duc la cosmetică! Mi-am dat seama că îmi stă foarte bine fără păr!”, a declarat aceasta, notează .

Vezi această postare pe Instagram

Cum reușește Eugenia Șerban să se mențină în formă

Atunci când nu merge la sala de fitness, vedeta a spus că apelează la tratamente pentru față și corp, dar chiar și așa are mare grijă la alimentație.

„La față mai fac câte un tratament. Bineînțeles, mai fac și corporale pentru că uneori nu avem chef de sală și atunci ne ajutăm de tot felul de aparate care ne aduc puțină fermitate. Și, și! .

Nu am o dietă anume, foamea este mama dietelor. Niciunul, niciodată! (n.r. nu are alimente scoase din alimentație) E simplu, mănânc puțin! Poate și una. (n.r. o masă) Dar mănânc foarte puțin și atunci e un fel de dietă! S-a obișnuit așa organismul, nu mănânc foarte mult. Niciodată nu mănânc 2-3 feluri la o masă”, a mai spus Eugenia Șerban pentru sursa menționată.