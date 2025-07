Ce calități a moștenit fiica Ginei Pistol și a lui Smiley de la părinții ei? Vedeta a dat detalii prețioase

și au devenit părinți, în urmă cu 4 ani, iar de atunci viața celor doi oameni a înflorit. Josephine a adus culoare în viața celor două vedete de televiziune, iar Gina a povestit cui îi seamănă cea mică.

Prezentatoarea „MasterChef” a vorbit despre relația pe care ea și Smiley o au cu Josephine, dar și despre ințelepciunea pe care fetița o are încă de la o vârstă atât de fragedă.

Gina Pistol: „E cea mai sinceră oglindă a mea”

Potrivit spuselor vedetei, Josephine a împrumutat câte ceva de la ambii părinți. Dacă de la mama ei a luat sensibilitatea și simțul umorului, de la tatăl său a luat curiozitatea și expresivitatea.

„Încercăm să fim părinți prezenți, implicați, dar și blânzi cu noi, ca oameni. Ne-am promis, de când s-a născut Josephine, că vrem să-i oferim nu perfecțiune, ci iubire, echilibru și autenticitate. Josephine e o combinație savuroasă dintre noi doi. De la mine cred că a luat sensibilitatea și simțul umorului, e foarte atentă la emoții, simte totul imediat. De la Andrei a moștenit simțul, expresivitatea și curiozitatea… pune întrebări toată ziua și are niște replici care ne lasă cu gura căscată. Ca personalitate, e un mic vulcan de energie și bucurie. Are o înțelepciune care nu încetează să ne uimească. Relația mea cu ea e profundă, „dincolo de cuvinte, cum ar spune soțul. E cea mai sinceră oglindă a mea. M-a învățat ce înseamnă răbdarea, dar și iubirea aia care nu cere nimic în schimb. Iar relația cu Andrei este una extrem de specială, îl vede ca pe eroul ei, partenerul de joacă perfect, dar și refugiul ei în momentele mai sensibile. Ne topește cu un zâmbet și pe el, și pe mine”, a spus Gina Pistol, pentru

Josephine, un miracol în viața Ginei și a lui Smiley

Gina Pistol a reușit să rămână însărcinată printr-o minune. Deși medicii i-au dat 0,1% șanse să devină mamă, femeia a continuat să creadă în miracole.

„Mie Andrei mi-a adus de pe Muntele Athos brâul Maicii Domnului. L-am purtat. L-am pus într-un portofel și era cu mine tot timpul. În urma unor analize am aflat și mi-au spus mai mulți medici că nu am nicio șansă, am șanse 0,1 să rămân însărcinată.

Chiar și cu tot felul de tratamente și așa, nu îmi promite nimeni nimic. Am rămas însărcinată și știu momentul în care am rămas însărcinată. Eram într-o perioadă în care nu eram fertilă.

Ce am simțit eu în momentul ăla, nu am mai simțit niciodată în viața mea. Nici nu știu cum să îți explic ce am simțit”, a spus Gina Pistol, invitată la .