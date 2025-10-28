B1 Inregistrari!
Secretel Ramonei Bădescu pentru imunitate. „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol"

Secretul Ramonei Bădescu pentru imunitate. „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”

B1.ro
28 oct. 2025, 22:59
Secretul Ramonei Bădescu pentru imunitate. „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Sursa Foto: Instagram/ @ramonabadescuofficial
Cuprins
  1. Ce combinație consumă Ramona Bădescu pentru a-și întări imunitatea
  2. Cum reușește Ramona Bădescu să-și mențină forma fizică

Ramona Bădescu, în vârstă de 56 de ani, este una dintre cele mai frumoase actrițe pe care le-a avut România. Vedeta s-a făcut remarcată nu doar prin carisma și talentul său, dar și prin atenția pe care o acordă îngrijirii personale.  Recent, Ramona Bădescu a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare ce alimente consumă toamna pentru a-și ajuta imunitatea.

Ce combinație consumă Ramona Bădescu pentru a-și întări imunitatea

Ramona Bădescu este fana remediilor și tratamentelor naturale și nu evită să împărtășească descoperirile ei și cu fanii din mediul online. Tot pe rețelele de socializare, actrița oferă sfaturi de îngrijire personală care au ajutat-o de-a lungul anilor să-și conserve frumusețea.

Odată cu răcirea vremii, tot mai multe persoane au contractat răceli. Pentru a preveni îmbolnăvirea, Ramona Bădescu are grijă de imunitatea sa. Consumă regulat un amestesc de cătină și miere care, nu doar că acționează ca un protector al sănătății, dar oferă și luminozitate pielii.

„Bună dimineața! A venit toamna, iar imunitatea scade. Așa că eu am un remediu: mi-am pregătit singură cătină cu miere. Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Este un medicament natural, bogat în vitamina C, care ajută și susține organismul. Veți avea o piele mai luminoasă și o imunitate mult mai ridicată”, a spus Ramona Bădescu, pe Instagram.

 

 

Cum reușește Ramona Bădescu să-și mențină forma fizică

Ramona Bădescu a fost întrebată, de mai multe ori de-a lungul timpului, cum reușește să se mențină în formă. Vedeta nu se abate de la rutina sa zilnică, care presupune sport, dar și consumul unor alimente cu beneficii asupra sănătății.

„De multe ori, în emisiuni, sunt întrebată cum fac ca să mă mențin. Hai să vă povestesc trucurile mele! Veniți cu mine să facem o cafea? Ok!

Cafeaua – făcută la ibric. Dar să vă povestesc secretele mele. În primul rând, când mă trezesc, mă duc să alerg în parc. Am și noroc că trăiesc aici, alături de un parc. Al doilea: apă cu lămâie, apă caldă cu lămâi. Iar al treilea: iau o dușcă de ulei de măsline, fac gargară, îl înghit și mă simt minunat!”, a povestit Ramona Bădescu, pe Facebook.

