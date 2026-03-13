„Choke Me”, piesa cu care Alexandra Căpitănescu la Eurovision, e intens criticată de activiști și experți internaționali pentru că „romantizează strangularea sexuală”. În online deja s-a creat un val de fani Eurovision care cer descalificarea melodiei sau modificarea versurilor, informează

Expertiza unei profesoare despre piesa României la Eurovision

Piesa „Choke Me” („Sugrumă-mă”) include versuri precum: „It’s hard to breathe in” („E greu să respir”), „I want you to choke me” („Vreau să mă strangulezi”) și „make my lungs explode” („fă-mi plămânii să explodeze”).

Prin urmare, piesa a fost catalogată de activiștii împotriva violenței sexuale drept „periculoasă” și „iresponsabilă”.

Clare McGlynn, profesoară de drept la Universitatea Durham și autoarea cărții „Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back”, spune că mesajul melodiei e sexist și „arată o lipsă alarmantă de preocupare față de sănătatea și bunăstarea tinerelor”.

„Piesa, dar și alegerea ei de către România reprezintă o normalizare nesăbuită a unei practici periculoase. E ca și cum s-ar juca iresponsabil cu viețile tinerelor. Dovezile medicale arată că strangularea sexuală frecventă poate provoca leziuni cerebrale la femeile tinere”, a explicat profesoara.

Influenceriță: Acest trend e extrem de înfricoșător

ESC Norway, creatoare de conținut din Norvegia care analizează concursul Eurovision pe YouTube, face acuzații similare. De profesie psiholog, ea spune că piesa a fost aleasă intenționat: „Știu foarte bine ce fac. Ei folosesc un subiect devenit popular și normalizat prin cultura pornografică, ceea ce este foarte periculos. Știu că e un trend deja și e extrem de înfricoșător ce se întâmplă”.

Alexandra Căpitănescu susține, însă, că versurile sunt doar niște metafore pentru a ilustra sentimentul de a fi copleșit de emoții și de îndoiala de sine.