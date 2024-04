Ce decizie a luat David Pușcaș cu privire la cariera lui. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a dezvăluit totul: „Am început să fac demersuri”

David Pușcaș, în vârstă de 26 de ani, este cunoscut de public ca fiind fiul adoptiv al Luminiței Anghel. Deși în trecut se înțelegea foarte bine cu aceasta, acum nici nu își mai vorbesc. La un moment dat, , pentru că nu mai postase nimic de câteva luni bune.

David Pușcaș își dorește să joace într-un serial. Ce legătură are cu Cristina Ciobănașu

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel susține că este pregătit să muncească și că își dorește să joace într-un serial, motiv pentru care va încerca să vorbească cu Ruxandra Ion, producătoarea filmelor și serialelor de succes din România.

„Aș vrea să mă reîntorc în fața oamenilor, vreau ca ei să mă vadă, să mă înțeleagă. Mi-ar plăcea mult să joc într-un serial și am început să mă pregătesc. Vreau un job stabil și deja am început să fac demersuri în acest sens. O să îi scriu doamnei Ruxandra Ion pentru că ea este mereu în căutare de noi talente. Așa cum a luat-o sub aripa ei pe Cristina Ciobănașu, poate reușesc și eu să o impresionez. Bine, mă refer cu talentul, poate mă place”, a spus David Pușcaș, pentru .

Acesta susține că o cunoaște foarte bine pe Cristina Ciobănașu, întrucât au fost în aceeași clasă.

„Eu cu Cristina Ciobănașu am fost în clasă, îmi place mult de ea, este copilăria mea. Eu am fost cu majoritatea actorilor din La La Band în liceu, mă cunosc cu ei. Îmi aduc aminte acea perioadă și mereu mi-am dorit să joc și eu într-un serial. O admir mult pe doamna Ruxandra și dacă aș fi sub aripa ei, lucrurile s-ar schimba mult în bine”, a mai spus fiul adoptiv al Luminiței Anghel.