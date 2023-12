Ce detalii a dezvăluit Sore în legătură cu despărțirea de tatăl fiicei sale / Adevăratul motiv pentru care a pus punct relației cu Mircea: „Poate e exagerat spus”

Sore este fără doar și poate una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România. Ea s-a făcut remarcată de-a lungul timpului prin intermediul serialelor fenomen „Pariu cu Viața” și „O nouă Viață”. După destrămarea trupei Lala Band, Sore s-a lansat în industria muzicală pe forțe proprii. Totodată, ea este și un antreprenor de succes.

De-a lungul timpului, Sore a reușit să își formeze o comunitate de aproape 900 de mii de urmăritori pe Instagram, unde are o mulțime de oameni care o apreciază și o îndrăgesc.

Lunile trecute, Sore a anunțat oficial că nu mai formează un cuplu cu Mircea Julean, după opt ani de relație. Cei doi au rămas în relații bune, de dragul lui Erin, fetița pe care o au împreună.

Motivul pentru care Sore a ales să se despartă de tatăl fetiței sale

Sore a declarat lunile trecute că nu mai este împreună cu Mircea Julean, bărbatul alături de care are o fetiță, Erin. De asemenea, artista a menționat că nu a suferit după relația pe care a avut-o cu Mircea, pentru că dragostea deja se consumase, separarea fiind inevitabilă. Deși s-au despărțit, Sore are doar cuvinte de laudă la adresa fostului iubit, despre care spune că este un tată exemplu.

„A fost o separare foarte frumoasă, foarte frumoasă e poate exagerat spus. A fost în termeni foarte ok. Practic, despărțirea, ruperea, relația fusese consumată și încheiată deja (n.red.: la momentul separării). N-am mai avut ce să sufăr. Dacă a fost ceva, deja fusese, trecuse, se spălase. A fost o separare foarte ok pentru că am reușit să comunicăm foarte bine amândoi în momentul acela. Din momentul acela încoace suntem amândoi foarte echilibrați în creșterea lui Erin. Este realmente un tată extraordinar”, a declarat Sore, conform

Artista a declarat, în cadrul aceluiași podcast în care a făcut și declarațiile anterioare, că acum este într-o relație mult mai bună cu Mircea și că pentru Erin el este un adevărat erou.

„Noi astăzi suntem prieteni mai buni decât înainte. Ne înțelegem mai bine decât ne înțelegeam înainte. Așa cum privesc eu, lucrurile sunt mai bine decât erau”, a adăugat Sore.