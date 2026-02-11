B1 Inregistrari!
Ce diagnostic a primit Victor Rebengiuc: „Nu pot ieși din casă decât cu ajutor. Fără baston, nu am echilibru”

Traian Avarvarei
11 feb. 2026, 21:37
Ceremonia de decernare a Premiului România Europeană 2025 actorului Victor Rebengiuc, la Ateneul Român din București, 4 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin
Marele actor Victor Rebengiuc, ajuns la venerabila vârstă de 93 de ani, a mărturisit că nu-și mai poate ține echilibrul fără baston deoarece are o problemă cu nervul sciatic. Acesta i-a mulțumit lui Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin, care e fizioterapeut, pentru că i-a ameliorat durerile.

Ce spune Victor Rebengiuc despre problemele de sănătate

Victor Rebengiuc și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 93 de ani pe scena Teatrului Bulandra din București, în prezența prietenilor și a colegilor de breaslă. Totuși, anul trecut, a anunțatnu va mai juca din cauza problemelor de sănătate.

„Nu am reumatism, așa cum cred mulți, am, de fapt, o problemă cu nervul sciatic, nu am putut să scap de operație. Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin, care e fizioterapeut, mi-a mai alinat suferința, cu ședințele de fizioterapie, aveam dureri cumplite. Și pentru asta îi mulțumesc. Însă, nu pot ieși din casă decât cu ajutor. Fără baston, nu am echilibru”, a explicat Victor Rebengiuc, pentru Click!.

Cum e rutina zilnică a lui Victor Rebengiuc

Victor Rebengiuc a vorbit și despre programul său zilnic, de când nu mai urcă pe scenă: „Ce să fac? Toată ziua mă uit la televizor, la Olimpiadă, îmi plac sporturile de iarnă, mai văd un film, mai citesc o carte, am ce face. Nu mă mai uit la știrile tv și nici la dezbaterile politice”.

