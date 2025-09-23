Ediția 9 a celui mai recent sezon „Asia Express” a început cu o probă care i-a pus în dificultate pe concurenți. Aceștia au trebuit să afle de la localnici cum arată Manananggalul, un spirit malefic din Filipine, și să găsească într-un muzeu o fotografie cu acesta. Proba a scos la iveală diverse credinți și frici de-ale participanților legate de spirite malefice. Unii chiar au împărtășit practicile pe care le fac și îi ajută să se simtă protejați de forțele răului.

Ce ritual au Emil Rengle și Alejandro pentru a se purifica de energii negative

În timp ce se deplasau către muzeu, Emil Rengle i-a sugerat partenerului lui, Alejandro, să se folsoească de mirul din cutia cu cruci pe care o transportau pentru a avea noroc. Nu este prima dată când cei doi apelează la practici care să-i apere de forțe negative, întrucât cuplul are chiar un ritual care să-i ajute să se țină departe de energii rele.

„Hai să folosim ce avem în cutie acum pentru a avea noroc, să ne dăm cu mir”, i-a spus Emil Rengle partenerului său, în timpul probei.

Când sunt acasă, în România, Emil și Alejandro au grijă ca zilnic să se purifice de energiile negative, și totodată să le elimine din casa în care locuiesc.

„Noi oricum ne facem ritualurile noastre, în fiecare dimineață și în fiecare seară. Curățăm casa cu mir și cu tămâie și mergem prin casă ca să curățăm energiile, în primul rând pe noi, după ce ne-am încărcat energetic după o zi întreagă”, a dezvăluit dansatorul.

Cum s-au cunoscut Emil Rengle și Alejandro Fernandez

Povestea lor de dragoste a început într-un mod neașteptat, atunci când s-au întâlnit la un eveniment artistic. Emil, deja cunoscut pentru spectacolele sale de dans și aparițiile publice îndrăznețe, a fost impresionat de energia și optimismul lui Alejandro. Deși provin din lumi diferite, cei doi au descoperit rapid că împărtășesc aceleași valori: libertatea de exprimare, dorința de a trăi intens și curajul de a-și asuma cine sunt.

Cum au luat decizia de a participa la Asia Express

Alejandro Fernandez a dezvăluit într-un videoclip ce l-a atras cel mai mult la competiție.

„Clar că am vrut provocările. Asia Express e un haos, eu sunt un haos, limba mea e un haos. Și totuși oamenii râd cu mine așa. Clar m-am mutat unde trebuie”, a mărturisit el.

Ce îi unește pe Emil Rengle și Alejandro Fernandez

Relația lor nu se rezumă doar la viața artistică sau la aparițiile televizate. Emil și Alejandro își sprijină reciproc pasiunile și proiectele, reușind să găsească echilibrul între carieră și viața personală. Rengle mărturisește adesea că partenerul său i-a adus mai multă liniște și stabilitate, în timp ce Alejandro îl descrie pe Emil ca pe o sursă continuă de inspirație. Legătura lor puternică a fost vizibilă și pe parcursul probelor din „Asia Express”, unde sprijinul emoțional a contat la fel de mult ca rezistența fizică.

Ce temeri de-ale Olgăi Barcari a scos „Asia Express” la iveală

, colega de echipă a lui Karmen Minune, a mărturisit că se teme de spirite, ba chiar a făcut un curs în care a dobândit mai multe informații despre subiect. Potrivit acesteia, spiritele sunt pretutindeni, iar uneori, se poate întâmpla chiar să le aducem în locuințele noastre.

„Oarecum mi-e frică de spirite că știu că sunt foarte multe printre noi și chiar acum, și știu că poți să le iei și pe încălțări și să le duci acasă. Și știu că atunci când faci dragoste toate spiritele se uită, am învățat despre lucrul ăsta.

Eu am făcut un curs în care ziceau că atunci când faci dragoste cu cineva, faci cu toți strămoșii, de la maimuță încoace. Și spiritelor le place să se uite. Oamenii care au citit și se ocupă cu așa ceva chiar susțin. Sunt peste tot spiritele, oriunde, peste tot!”, a spus partenera din Asia Express a lui .