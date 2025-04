Karmen Minune a alergat la Asia Express cu branula în mână. A avut probleme de sănătate

a vorbit despre experiența de la Asia Express. Ea a povestit că a avut probleme de sănătate și a fost nevoită să alerge în timpul cursei cu branula în mână.

Ce probleme de sănătate a avut

Ultimii concurenți întorși, pe 1 aprilie, în România, au fost (câștigătorii competiției), Ștefan Floroaica și Alexandru Ion (finaliști) și Karmen Minune și Olga Barcari. Imediat după revenirea în țară, fiica lui Adrian Minune a povestit despre experiența din Asia Express, conform

Karmen Minune a spus că a avut parte de cea mai tare experiență din viața ei, dar a avut și probleme de sănătate pe parcursul competiție. La un moment dat, a răcit foarte tare, a avut nevoie de o perfuzie, iar a doua zi dimineața a pornit în cursă cu branula în mână.

„Poate o să vi se pară ciudat că spun asta, dar am luat la mine o tonă de medicamente și bineînțeles că le-am aruncat. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost nevoie, deși am răcit la un moment dat. Răceală de aceea nasoală, am avut frisoane. Înainte de cursă, într-o dimineață mi-am pus o perfuzie și am alergat cu branula în mână”, a declarat Karmen Minune pe Instagram.

„Olga este o luptătoare”

Dar, fiica lui Adrian Minune va ține minte pentru totdeuna experiențele frumoase pe care le-a trăit alături de colega ei, Olga Barcari. Ea spune că nu ar fi participat la competiție fără prietena ei.

„Dragilor, credeți-mă că nu sunteți gata pentru ceea ce urmează. Sezonul 8 Asia Express se lasă cu mari surprize. Când spun asta, mă refer și la Olga pentru că Olga este una dintre marile surprize ale Sezonului 8 Asia Express.

Olga este o luptătoare. Este o femeie puternică și deșteaptă, glumeață și care are strălucirea de moment de care am avut nevoie tot timpul în Asia Express și fără ea nu aș fi venit aici”, a spus artista.