Karmen și Olga Barcari, despre relația lor: „O compatibilitate extraordinară”. Cum au trăit aventura „Asia Express”

Selen Osmanoglu
08 sept. 2025, 12:09
Karmen și Olga Sursa foto. Instagram / A1

Karmen, fiica cea mare a lui Adrian Minune, și prietena ei, Olga Barcari, au participat împreună la „Asia Express”, pe Drumul Eroilor. Cele două au vorbit despre legătura pe care o au, dar și despre emisiune.

Cuprins

  • „O compatibilitate extraordinară”
  • Momente grele din competiție
  • Autotstopul și mâncarea

„O compatibilitate extraordinară”

Olga Barcari a mărturisit că relația dintre ea și Karmen este specială, în timp ce Karmen a spus „nici că se putea mai bine”.

„O compatibilitate extraordinară. Mă mândresc cu tine Karmen, și de multe ori, să știi că, atunci când te sun și nu răspunzi plâng pentru că mi-e dor de tine și te iubesc din toată inima mea”, a declarat Olga, conform Click.

„Ea mi-a fost și mamă și tată, chiar dacă aveai nervii pe care îi aveai, vedeam mai mult în tine. Mi-a fost alături, m-a strâns în brațe când a fost nevoie, i-a păsat de mine ceea ce contează, putea să lase proba dacă pățeam ceva, să mă ia în brațe”, a mai spus aceasta.

Momente grele din competiție

„A fost un moment când ea nu mai putea pentru că a dus ea toată proba, a luat ea greul și la un moment dat a cedat. Și știi ce am zis? >. Pentru că e mult mai important ca omul de lângă mine să fie bine decât un joc.”, a mărturisit Karmen.

Ele spun că cele mai dificile momente din emisiune au fost cele în care dorul de casă își făcea simțită prezența.

Autostopul și mâncarea

Autostopul le-a pus în dificultate pe cele două, însă și-au căutat puterea de a merge mai departe.

„Autostopul a fost un pic chinuitor, într-adevăr, pentru noi, însă nu a fost un motiv să ne doboare. Am fost tot timpul strong. Doar că ne era frică să nu dormim prin mașini”, a spus Olga.

„Au fost și destule momente în care am cedat, pentru că atunci când nu-ți merge și nu-ți merge, și nu-ți merge timp de două ore – două ore jumate, orice om cedează”, a completat Karmen.

Cât despre mâncare, concurentele spun că au mâncat mult orez.

„Când mergeam la cazări, Karmen ciugulea foarte puțin. Mie îmi place să mănânc, eu mâncam tot ce-mi dădeau oamenii ăia. Dar ce era bine, important, Karmen vorbea cu ei foarte mult. Eu mâncam, ea vorbea cu ei.  Ea cu politețea. Așa erau treburile”, mărturisește Olga.

Întrebate dacă ar mai repeta experiența, cele două au răspuns pozitiv: „Da, am repeta-o. A fost destul de ok”.

