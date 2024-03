Ce face Alexia Eram cu banii câștigați. „Nu prea am haine atât de scumpe”

Alexia Eram a mărturisit că a fost învățată din copilărie să nu dea toți banii pe lucruri scumpe, iar în prezent. Cu toate acestea, vedeta are o slăbiciune când vine vorba de genți și pantofi.

„Cred că dau mai mulți bani pe pantofi sau pe genți”

Prezentă la un eveniment monden, Alexia Eram a declarat că nu pune mare preț pe haine și că are ținute și care nu au costat o avere, scrie .

„Contează cum îți asortezi hainele, dacă ai un stil. A zis Karl Lagerfeld că până la 50 de ani contează doar cum îmbini hainele (…) Contează să te simți bine, să ai un stil, nu contează câți bani dai pe haine. Nici nu contează care e cel mai scump obiect din garderoba mea, contează să fie niște piese care îți plac și în care te simți bine”, a declarat Alexia Eram, adăugând: „Cred că dau mai mulți bani pe pantofi sau pe genți, în rest haine nu prea am. Nu prea am haine atât de scumpe, cred că gențile și pantofii, pentru că țin la calitatea lor”.

Anunțul neașteptat al Alexiei Eram, după 7 ani de relație cu Mario Fresh

De șapte ani, Alexia Eram formează unul dintre din showbiz-ul românesc cu Mario Fresh, un tânăr artist. Nu de mult, ea a dezvăluit care sunt .

„Relația noastră a început în 2016, aveam 16 ani și șapte ani mai târziu, iată-ne, tot împreună. Prima oară, Mario a venit să cânte la ziua mea de naștere, când am împlinit 15 ani, ca invitat surpriză, îl știam din mediul online și îmi plăcea de el ca și artist.

Nu atunci ne-am cunoscut oficial. A cântat și a plecat, apoi după un an de zile, ne-am întâlnit la un eveniment. Acolo am făcut cunoștință oficial, am vorbit, ne-am schimbat numerele de telefon și de atunci suntem împreună. Am avut câteva date-uri, prin parc, la niște restaurante de prin parc, așa ca adolescenți și, de atunci, am rămas împreună”, a mărturisit Alexia Eram.