Ce face Laura Lavric în pandemie ca să mai câștige un ban. Tariful pentru nunți și petreceri

Laura Lavric este în topul preferințelor muzicale ale românilor. Celebra interpretă de muzică populară cere și o sumă consistentă dacă vrei să îți cânte la o nuntă sau la un botez. Mai mult decât atât, în acest tarif, artista vine însoțită și de fiul său și cântă aproximativ două ore.

Laura Lavric este scumpă chiar și în pandemie, mai ales că numărul evenimentelor și al spectacolelor a fost drastic afectat de măsurile sanitare.

Ce face Laura Lavric în pandemie și ce tarif are pentru nunți și botezuri

Chiar dacă este pandemie, artista nu și-a micșorat onorariul. Interpreta de muzică populară recunoaște că cere o sumă consistentă și că este „scumpă”, dar își justifică tariful prin timpul petrecut la concerte, dar și prin faptul că vine cu o echipă, printre care se află și fiul său.

În cadrul unui interviu, interpreta a recunoscut ce sumă pretinde pentru o cântare la evenimente private. Fără să se sfiască, ea spus clar cât cere pentru două ore de cântat. Mai mult decât atât, ea spune că cine își dorește să îi cânte trebuie să scoată banii, pentru ca ea muncește tot ca în alți ani.

„Nu pot să scad la bani, căci tot atâta muncesc, ca-n alți ani. Oi fi scumpă, dar cine mă vrea să deschidă punga! Merg cu fiul meu, cânt câte două ore, și luăm 3.000 de euro”, a povestit Laura Lavric pentru Impact.ro.

Laura Lavric a fost infectată cu SARS-CoV-2

Cântăreața a povestit că a avut COVID-19 și că a fost la un pas să moară din cauza bolii. În iunie, ea a povestit cum s-a luptat cu temutul virus și cât de bucuroasă a fost că a scăpat.

„Pe mine m-a prins, l-am făcut. Dar am stat în casă închisă, nu m-am dus la spital. Sunt convinsă că medicii din Iași mi-ar fi acordat atenție, dar nu am vrut să mă văd la TV. A fost urât, m-am simțit tare rău. Mărturisesc sincer că am simțit cum se moare”, a povestit ea.

Ca Laura Lavric au fost mulți alți artiști care s-au infectat cu SARS-CoV-2, cel mai recent caz fiind al Elenei Merișoreanu, în prezent internată la Spitalul Matei Balș din Capitală.

Cariera impresionantă a Laurei Lavric

Până la vârsta de 75 de ani, Laura Lavric s-a bucurat de o carieră de succes, fiind una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România.

Născută în 1946, în data de 20 septembrie, Laura Lavric a participat la numeroase evenimente și spectacole, dar s-a bucurat și de premii în industria muzicală. În 1969, ea lansa primul disc, de patru piese, produs la Electrecord.

Printre cele mai cunoscute piese ale ei se numără: Tare-mi place să joc; Iată sârba din Flămânzi; Hopa, hop și iarăși hop!; Hai la sârbă moldoveni.