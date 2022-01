Ce face Virgil Ciulin, după ce a câștigat iUmor 2021 și pe ce a cheltuit marele premiu de 20.000 de euro

Virgil Ciulin a câștigat iUmor la finalul anului 2021, atunci când a reușit să dobândească și premiul de 20.000 de euro. Comediantul a mizat pe toate experiențele sale personale pe care le-a prezentat juraților într-un mod extrem de savuros și amuzant.

Astfel, a ajuns în marea finală, iar odată ce a cucerit și inimile publicului, titlul de câștigător iUmor 2021 nu a fost prea departe. Acum, Virgil Ciulin face stand up comedy, și a avut câteva spectacole la Club 99, dar se ocupă și de un canal de YouTube.

Ce vrea să facă Virgil Ciulin cu premiul de 20.000 de euro

Virgil Ciulin a câștigat ultimul sezon de iUmor, iar așa cum era normal, lui îi revine marele premiu de 20.000 de euro. Comediantul are planuri mari și povestea, la începutul acestei luni, că deja a cheltuit o parte din bani, înainte ca măcar să îi primească.

„Am apucat să cheltui din bani, deși nu-i am încă. M-am apucat să mă împrumut de la toată lumea pe care o cunosc. Nu mi-am făcut planuri, glumim acum.

Vreau să investesc în aparatură, lucruri dintr-astea pentru YouTube, pentru ce mai fac eu în rest. Un laptop. (…) În 2013 am postat prima chestie (pe YouTube n.r.). Apoi am mai pivotat în funcţie de ce interese aveam, m-am maturizat şi eu cu timpul. Prima dată făceam nişte interviuri pe stradă, cu nişte prieteni. Am făcut vloguri despre istorie şi, uşor-uşor, am făcut tranziţia spre stand-up”, a povestit el, la Observator.

Cine este Virgil Ciulin, câștigătorul iUmor 2021

Virgil Ciulin a reușit să câștige premiul de 20.000 de euro din 2021, după un moment de umor negru. Virgil este vlogger, comediant și pasionat de istorie. El locuiește în București, a absolvit ASE, iar copilăria și-a petrecut-o la sat.

În urmă cu câțiva ani, Virgil a avut o colaborare cu Televiziunea Română (TVR). El a prezentat pe scurt mai multe episoade din istoria românilor, cu prilejul Centenarului.