Ce își dorește Anamaria Prodan să primească de la un bărbat. „Am cele mai scumpe bijuterii...”

a vorbit despre ce își dorește ea de la un bărbat și spune că are tot ce ceea ce își dorește.

Vrea putere de la bărbatul din viața ei

Anamaria Prodan a spus cum ar vrea ea să fie bărbatul care ar călca în viața ei. Ea a spus că nu își dorelte lucruri materiale, scumpe, pentru că le are. Are case, mașini, bijuterii, dar are nevoie de un bărbat puternic și spune că are nevoie de multă forță de la viitorul partener de viață, informează

„Ce poate să-mi dea mie un bărbat? Forță! Forța sau titulatura de a fi soția cuiva, nu el soțul meu. Acolo e nenorocirea mare!”, a mai spus impresara.

Reacția Anamariei Prodan după anunțul Corinei Caciuc

Corina Caciuc a anunțat în urmă cu câteva zile că este însărcinată, iar reacția Anamariei nu a ezitat să apară după ce a aflat că Ea le-a urat multă sănătate și fericire.

„Familia mea le urează sănătate și să fie fericiți. Să-i dea Dumnezeu tot binele din lume, ce să spun?! Îi urăm tot ce este mai frumos pe Pământ. Putere multă să își crească toți copiii, să aibă grijă de ei, să-i vadă mari la casele lor și multe reușite pe plan profesional”, a declarat Prodanca.