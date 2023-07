Ce meniu a avut Carmen Brumă în vacanța din Turcia. Nu s-a întors cu kilograme în plus

, alături de familia ei, Mircea Badea și băiatul lor, Vlăduț.

A făcut sport și în vacanță

A fost o vacanță de 5 stele, în Antalya, dar , în ce cantități și la ce ore pentru a-și menține silueta. Chiar dacă au fost la all inclusive, nu s-au îngrășat. A făcut sport în fiecare zi în aer liber, exact așa cum îi place ei, scrie Click.

„Am petrecut o săptămână frumoasă și relaxantă în Antalya. Pentru mine vacanțele reușite sunt cele în care am parte de odihnă activă așa cum a fost și de data aceasta. Mi-am făcut toate poftele, am făcut sport, am înotat iar antrenamentele din programele mele m-au ajutat să nu mă întorc cu kilograme în plus”, a povestit Carmen Brumă, despre vacanța din Turcia.

Pentru că a fost o vacanță în familie, ei au optat pentru all inclusive, dar a declarat că a mâncat cu măsură.

„Sistemul all inclusive e o provocare serioasă pentru cei care se luptă cu kilogramele dar cei care au urmat programele mele reușesc să-și construiască o strategie care să le permită să-și facă poftele și să nu se îngrașe în vacanță. Eu în această vacanță am mâncat tot ce mi-am dorit dar nu oricât și nu oricând”, a mai spus Brumă.

Ce a mâncat Carmen Brumă în vacanță

Pentru micul dejun artista a optat pentru combinații lejere de omletă cu brânză de capră, pâine integrală, castraveți, salată, iar la prânz a mâncat pește sau friptură cu legume sau salată, a băut multă apă, iar la un moment a mâncat chiar și o înghețată cu caramel și miere, câteva prăjituri, pentru că știe cât și când să mănânce. Când a sărit peste cină, în dimineața următoare avea poftă de fructe și a mâncat câteva bucățele de ananas, câteva cireșe, pepene și kiwi.