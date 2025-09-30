B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce meserie visa Șerban Pavlu să aibă în copilărie? „Are legătură și cu ce am ajuns să fac până la urmă”

Ce meserie visa Șerban Pavlu să aibă în copilărie? „Are legătură și cu ce am ajuns să fac până la urmă”

B1.ro
30 sept. 2025, 16:32
Ce meserie visa Șerban Pavlu să aibă în copilărie? „Are legătură și cu ce am ajuns să fac până la urmă”
Șerban Pavlu. Sursa foto: Captură video - VREAU SĂ ȘTIU / YouTube
Cuprins
  1. Ce meserie visa să aibă Șerban Pavlu în copilărie
  2. Ce proiect ar putea urma pentru Șerban Pavlu

Șerban Pavlu este de departe unul dintre cei mai apreciați actori de la noi din țară. Portofoliul său conține numeroase filme, seriale și chiar piese de teatru, însă, se pare că în copilărie, o altă meserie artistică îl tenta mai mult decât cea de actor.

Ce meserie visa să aibă Șerban Pavlu în copilărie

Deși excelează pe scena teatrelor și în fața camerelor de filmare, Șerban Pavlu nu a fost dintotdeauna dornic să performeze ca actor. Pasionat de lectură încă din copilărie, Șerban Pavlu își dorea să devină scriitor, deși, după cum chiar el mărturisește, nu a scris foarte mult și scrisul nu este nici primul lucru la care se gândește când ajunge acasă după o zi de muncă.

„Visam să scriu. Dar nu am scris foarte mult! Adică nu sunt un om care se duce acasă și scrie. Îmi place enorm să citesc, așa că am avut tot timpul senzația că m-aș apropia de lumea asta literară. Îmi place ficțiunea, citesc foarte multă ficțiune și cred că asta ține de înclinația mea spre visare și spre a mă transpune în altceva. Lucru care probabil are legătură și cu meseria asta pe care am ajuns să o fac până la urmă. Sunt un cititor avid de tot felul de genuri, dar în special de ficțiune, romane bune…

Când eram mic, citeam de-a valma. Am citit de multe ori lucruri care mă depășeau complet, le terminam și încercam să le înțeleg. Sunt mai degrabă autodidact și consider că ăsta a fost un lucru foarte important în viața mea, mai ales la începutul vieții mele: faptul că am citit de-a valma. Și cu bune, și cu rele, dar lucruri care m-au definit”, a spus Șerban Pavlu, pentru Libertatea.

Ce proiect ar putea urma pentru Șerban Pavlu

Șerban Pavlu performează pe scenele mai multor teatre din București și din țară. Potrivit declarațiilor lui, nu este pregătit să renunțe la teatru, chiar dacă, de-a lungul timpului, nu i-a adus numai reușite și bucurii, ci și un bagaj de frustrări.

Când vine vorba de televiziune, obiectivul actorului este să facă comedie. Ar urma să fie implicat într-un proiect de genul, însă, rămâne rezervat, cel puțin pentru un moment.

Am proiectele pe care le am în fiecare an în teatru. Sunt în continuare actor al Teatrului Bulandra, lucru la care țin foarte mult, în ciuda faptului că teatrul a fost un loc în care am muncit mult mai mult și am adunat mult mai multe frustrări și bătălii de pierdut decât în film sau în televiziune, unde lucrurile au mers mai ușor. A fost o zonă și care este mai căutată de obicei și a fost mai generoasă cu mine decât teatrul, dar am rămas în continuare îndrăgostit de teatru și o să continui să fac asta.

Pot fi găsit la teatru, e destul de simplu, puteți să căutați. Spectacolele mele nu sunt numai la Teatrul Bulandra, ci și la Teatrul Naţional Bucureşti (TNB), la ARCUB (Centrul Cultural al Municipiului București), la Teatrul Metropolis și spectacole independente cu care mergem prin țară. Unul, în special, la care țin enorm, se numește «Dragi părinți». Este un spectacol vesel și trist în același timp, extraordinar de entertaining. Nimeni nu cred că a plecat de la el fără să aplaude din suflet.

Am și o producție, sper eu, de comedie în televiziune, dar despre asta nu pot să spun mai mult. Sper și îmi doresc foarte mult să fac comedie în televiziune”, a mai spus Șerban Pavlu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Anda Adam și soțul ei au fost evacuați peste noapte. Pagubă uriașă după un ghinion în afaceri
Monden
Anda Adam și soțul ei au fost evacuați peste noapte. Pagubă uriașă după un ghinion în afaceri
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate. Fiul fostului dictator comunist își cere dreptul la viață în justiție
Monden
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate. Fiul fostului dictator comunist își cere dreptul la viață în justiție
Theo Rose și Anghel Damian sărbătoresc un an de la nuntă
Monden
Theo Rose și Anghel Damian sărbătoresc un an de la nuntă
Jennifer Lopez vorbește despre divorțul de Ben Affleck. Cum a transformat despărțirea viața artistei (VIDEO)
Monden
Jennifer Lopez vorbește despre divorțul de Ben Affleck. Cum a transformat despărțirea viața artistei (VIDEO)
Oana Moșneagu: „Nu am simptome în fiecare zi”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă
Monden
Oana Moșneagu: „Nu am simptome în fiecare zi”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă
Maia Morgenstern a devenit bunică. Emoții și mărturisiri după nașterea fiicei Cabiria (FOTO)
Monden
Maia Morgenstern a devenit bunică. Emoții și mărturisiri după nașterea fiicei Cabiria (FOTO)
La 15 ani de la inaugurare, Epoque Hotel Relais & Châteaux înregistrează venituri anuale de 3 milioane de euro și trece pragul simbolic de 300.000 de oaspeți primiți
Monden
La 15 ani de la inaugurare, Epoque Hotel Relais & Châteaux înregistrează venituri anuale de 3 milioane de euro și trece pragul simbolic de 300.000 de oaspeți primiți
Mihaela Tatu: „Nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă”. De ce boală suferă
Monden
Mihaela Tatu: „Nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă”. De ce boală suferă
Ce va face Monica Tatoiu, dacă într-o zi va pierde toți banii? Vedeta a dezvăluit: „Nu îmi e rușine să muncesc”
Monden
Ce va face Monica Tatoiu, dacă într-o zi va pierde toți banii? Vedeta a dezvăluit: „Nu îmi e rușine să muncesc”
Alina Sorescu, dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Artista a reacționat la acuzațiile de abuz formulate de Alexandru Ciucu
Monden
Alina Sorescu, dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Artista a reacționat la acuzațiile de abuz formulate de Alexandru Ciucu
Ultima oră
17:04 - Brățări și ceasuri pentru bărbați în mixuri de culori și texturi: cum să nu dai greș
16:59 - Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială returnează o parte din bugetul alocat pe 2025. Despre ce sumă este vorba
16:55 - Sute de persoane au stat la coadă în fața biroului lui Putin. Cum s-a desfășurat cea mai amplă manifestație de la începutul lui 2024
16:47 - Nicușor Dan, gafă la ceremonia oficială de la Timișoara. Președintele a încurcat protocolul (VIDEO)
16:35 - Anda Adam și soțul ei au fost evacuați peste noapte. Pagubă uriașă după un ghinion în afaceri
16:06 - Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate. Fiul fostului dictator comunist își cere dreptul la viață în justiție
16:05 - Pericol în magazine! Semințe de mac retrase de la vânzare. ANSVSA avertizează consumatorii
15:59 - Cine l-a trădat pe Călin Georgescu? Răspunsul ferm dat de fostul candidat la prezidențiale: „Da, am fost trădat!”
15:59 - Vrei să arăți mereu bine fără să-ți cumperi haine noi? Încearcă regula 80/20
15:49 - „Legea majoratului online”, inițiată de Nicoleta Pauliuc, avansează în Parlament