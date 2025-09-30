Șerban Pavlu este de departe unul dintre cei mai apreciați actori de la noi din țară. Portofoliul său conține numeroase filme, seriale și chiar piese de teatru, însă, se pare că în copilărie, o altă meserie artistică îl tenta mai mult decât cea de actor.

Ce meserie visa să aibă Șerban Pavlu în copilărie

Deși excelează pe scena teatrelor și în fața camerelor de filmare, Șerban Pavlu nu a fost dintotdeauna dornic să performeze ca actor. Pasionat de lectură încă din copilărie, Șerban Pavlu își dorea să devină scriitor, deși, după cum chiar el mărturisește, nu a scris foarte mult și scrisul nu este nici primul lucru la care se gândește când ajunge acasă după o zi de muncă.

„Visam să scriu. Dar nu am scris foarte mult! Adică nu sunt un om care se duce acasă și scrie. Îmi place enorm să citesc, așa că am avut tot timpul senzația că m-aș apropia de lumea asta literară. Îmi place ficțiunea, citesc foarte multă ficțiune și cred că asta ține de înclinația mea spre visare și spre a mă transpune în altceva. Lucru care probabil are legătură și cu meseria asta pe care am ajuns să o fac până la urmă. Sunt un cititor avid de tot felul de genuri, dar în special de ficțiune, romane bune…

Când eram mic, citeam de-a valma. Am citit de multe ori lucruri care mă depășeau complet, le terminam și încercam să le înțeleg. Sunt mai degrabă autodidact și consider că ăsta a fost un lucru foarte important în viața mea, mai ales la începutul vieții mele: faptul că am citit de-a valma. Și cu bune, și cu rele, dar lucruri care m-au definit”, a spus Șerban Pavlu, pentru Libertatea.

Ce proiect ar putea urma pentru Șerban Pavlu

Șerban Pavlu performează pe scenele mai multor teatre din București și din țară. Potrivit declarațiilor lui, nu este pregătit să renunțe la teatru, chiar dacă, de-a lungul timpului, nu i-a adus numai reușite și bucurii, ci și un bagaj de frustrări.

Când vine vorba de televiziune, obiectivul actorului este să facă comedie. Ar urma să fie implicat într-un proiect de genul, însă, rămâne rezervat, cel puțin pentru un moment.

„Am proiectele pe care le am în fiecare an în teatru. Sunt în continuare actor al , lucru la care țin foarte mult, în ciuda faptului că teatrul a fost un loc în care am muncit mult mai mult și am adunat mult mai multe frustrări și bătălii de pierdut decât în film sau în televiziune, unde lucrurile au mers mai ușor. A fost o zonă și care este mai căutată de obicei și a fost mai generoasă cu mine decât teatrul, dar am rămas în continuare îndrăgostit de teatru și o să continui să fac asta.

Pot fi găsit la teatru, e destul de simplu, puteți să căutați. Spectacolele mele nu sunt numai la Teatrul Bulandra, ci și la (TNB), la ARCUB (Centrul Cultural al Municipiului București), la Teatrul Metropolis și spectacole independente cu care mergem prin țară. Unul, în special, la care țin enorm, se numește «Dragi părinți». Este un spectacol vesel și trist în același timp, extraordinar de entertaining. Nimeni nu cred că a plecat de la el fără să aplaude din suflet.

Am și o producție, sper eu, de comedie în televiziune, dar despre asta nu pot să spun mai mult. Sper și îmi doresc foarte mult să fac comedie în televiziune”, a mai spus Șerban Pavlu.