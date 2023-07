Ce notă a luat Jador la examenul de Bacalaureat: „Eu am fost cel mai rău privit copil dintre toți”

pe care a obținut-o la examenul de Bacalaureat. Cântărețul a trecut cu succes acest examen important și a continuat cu succes studiile superioare după absolvirea liceului.

Jador a reușit să promoveze cu o medie de 7,24

Artistul se numără printre cei mai apreciați interpreți de manele de la noi, dar a decis să se retragă din muzică la finalul acestui an, confruntându-se cu grave probleme de sănătate.

acum câțiva ani și, conform afirmațiilor sale, a reușit să promoveze cu o medie de 7,24. El a mai menționat că în satul său natal, situat în județul Bacău, educația nu era o prioritate pentru oameni și nimeni nu a avut încredere că va reuși să treacă examenul de maturitate.

„Eu vin dintr-un mediu în care nimeni nu avea treabă cu facultatea. Totul era sub nivelul mării, în satul ăla. Eu am fost cel mai rău privit copil dintre toți și am luat Bacul”, a spus Jador, potrivit .

După finalizarea liceului, manelistul a ales să urmeze Academia de Studii Economice (ASE) din București, specializându-se în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale. Artistul și-a obținut diploma de licență, iar în anul trecut a anunțat că s-a înscris într-un program de masterat pentru a-și continua studiile.

Renunță la cariera muzicală din motive de sănătate

Artistul a împărtășit mai multe imagini de pe patul de spital, făcând cunoscut publicului său că, până la sfârșitul acestui an, va renunța la cariera muzicală din motive de sănătate serioase pe care a ales să nu le dezvăluie în detaliu.

„Nu e o boală rară, dar e o boală gravă. Nu vreau să vorbesc despre asta. Tu știi despre ce este vorba”, i-a spus acesta lui Antonio Pican, într-un videoclip pe YouTube.