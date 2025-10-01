B1 Inregistrari!
Ce o face să se simtă vinovată pe Nasrin Ameri? Prezentatoarea TV nu se mai ascunde!

Elena Boruz
01 oct. 2025, 13:15
Sursă foto: Instagram/@ameri_nasrin
Cuprins
  1. Pentru ce se simte vinovată Nasrin Ameri
  2. Ce a năzbâtie a făcut copilul ei: „A distrus casa!”

Nasrin Ameri, cunoscuta prezentatoarea TV, a făcut declarația momentului! Vedeta a mărturisit ce o face să se simtă foarte vinovată, însă și-a propus să se detașeze de acest lucru.

Fina lui Cristi Borcea a revenit pe micile ecrane la doi ani de la nașterea fiului său, Nicholas. Bruneta a cucerit publicul cu sinceritatea sa, ba mai mult, și-a creat o adevărată comunitate de oameni care o urmăresc și o îndrăgesc.

Pentru ce se simte vinovată Nasrin Ameri

Nasrin a fost prezentă la evenimentul „Leaders&Influencers Awards” by Flavia Covaciu și a oferit declarații surprinzătoare. Vedeta a povestit că fizic nu este în cea mai bună stare și asta din cauza alimentelor pe care le mănâncă la miezul nopții.

Prezentatoarea este foarte hotărâtă să pună „stop” viciilor culinare care conțin mult zahăr, dar este un parcurs destul de greu și, deși a încercat să facă sport, mergând la Pilates alături de nașa ei, Valentina Pelinel, nu pare să îi fi plăcut prea mult.

„Nu sunt într-o perioadă în care mă simt foarte bine, mai ales din punct de vedere al înfățișării. Aș vrea să acord mai mult timp acestui aspect pentru că m-am îngrășat!

Uite aici, am puțină burtică! Nu neapărat vreau să țin regim, dar mi-am propus să adopt un stil de viață mai sănătos.

Ceea ce trebuie să exclud este, în primul rând, ciocolata aceea la borcan, pe care o iei frumos ș-o întinzi pe pâine! Eu mănânc cam două-trei felii, la miezul nopții! Asta e plăcerea care mă face să mă simt foarte vinovată. Și pâinea aș vrea s-o exclud.

Plus că ar trebui să mă reapuc de sală și să fac niște tratamente corporale. Și cam atât! Am fost deja cu nașa mea Valentina la Pilates, dar nu prea m-a convins”, a declarat Nasrin Ameri pentru Click.

Ce a năzbâtie a făcut copilul ei: „A distrus casa!”

Deși este în primii ani de viață, băiețelul ei nu ezită să își facă simțită prezența. Astfel, Nasrin a explicat care a fost cea mai mare năzbâtie pe care a făcut-o. Se pare că energia multă și imaginația bogată sunt nelipsite din felul de a fi al lui Nicholas, care, a reușit să pună la treabă familia.

„Copilul mă ține în formă. E o energie vie. Mie mi se pare că seamănă mai mult cu tatăl lui, deși e băiat.  A fost de foarte multe ori la emisiune, îi place foarte tare. E sociabil, așa e el. E tare năbădăios! Ce-a mai mare poznă?! S-a dezbrăcat în fundulețul gol și a făcut pipi în toată casa. A distrus casa! Dar, cred că mămicile mă înțeleg! Nu-l pedepsesc niciodată! Ca părinte, te mai apucă nervii, dar te ponderezi. Nu e un copil potolit, nici nu mi-aș fi dorit”, a mai spus bruneta.

