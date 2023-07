Ce pensie primește Anca Pandrea, la 77 ani: „Nu mă plâng!”

au format un cuplu timp de 40 de ani, până la trista dispariție a regretatului actor în anul 2012. Căsnicia lor a fost extrem de admirată datorită relației frumoase pe care au avut-o, dar și datorită faptului că au avut una dintre cele mai longevive relații din lumea cinematografiei românești.

Se descurcă cu pensia pe care o primește de la stat

La 77 de ani, Anca Pandrea se descurcă cu pensia pe care o primește de la stat, deși nu este foarte mare. Cu toate acestea, nu se plânge și găsește motive mici de bucurie în viață. Pentru a face față dificultăților zilnice, actrița a angajat ajutor în casă pentru curățenie și gătit, deoarece problemele de sănătate o împiedică să facă singură aceste activități.

„Nu debordez de sănătate, dată fiind și vârsta pe care o am, și nici de bani. Dar nici nu mă plâng! Am sprijinul unei doamne care mă mai ajută la gătit și la făcut curat prin casă. În rest, puțini amici și rare motive de bucurie”, a declarat Anca Pandrea, conform .

Anca Pandrea: „Pensia îmi oferă liniște și independență financiară”

atunci când vine vorba de venitul lunar pe care îl primește ca pensie, dar a dezvăluit că acesta îi oferă oportunitatea de a trăi în liniște, fără grija zilei de mâine sau a fi nevoită să ceară sprijin financiar de la alții pentru a-și întreține existența.

„Nu am stat niciodată să spun câți bani am din pensie și nici nu m-am plâns dacă sunt prea puțini sau prea mulți. Nu că ar fi! Dar, tot ceea ce contează e până la urmă că până astăzi nu am ieșit în stradă, la cerșit!”, a mai menționat fosta soție a îndrăgitului actor Iurie Darie, conform aceleiași surse.