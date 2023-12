Ce planuri are Cătălin Botezatu pentru anul 2024 / Designerul a dezvăluit unde va petrece Revelionul: „Vreau să mă retrag minim o lună”

Designerul se pregătește să își petreacă Revelionul în stil american, alegând Miami și Tulum pentru destinațiile sale.

Cu proiecte profesionale ambițioase pentru 2024, Botezatu aduce în discuție și perspectivele sale asupra iubirii, susținând că prietenii sunt cei care rămân întotdeauna, într-o lume unde relațiile vin și pleacă, relatează .

„Totul este repetitiv, de două ori pe an se merge la New York, Paris,…”

face planuri grandioase pentru ultima lună a anului, cu destinații americane precum New York și Miami pentru petrecerea Revelionului, urmate de escapade în Las Vegas și Tulum, Mexic.

Cu o agendă încărcată pentru 2024, care include prezentări la nivel internațional în orașe precum Paris, Atena și Dubai, designerul promite un început răsunător pentru noul an.

„Vreau să mă retrag minim o lună, să plec din țară. Pe la mijlocul lui decembrie o să plec la , după care am să merg la Las Vegas, apoi la Miami. Acolo am să fac Revelionul.

Apoi plec la Tulum, în Mexic. 2024 sună răsunător, pentru că o să înceapă cu multe acțiuni. Cele mai importante sunt legate de exterior. New York, în februarie, Paris, în martie, Atena, la sfârșitul lui martie.

Totul este repetitiv, de două ori pe an se merge la New York, Paris, Atena, primăvară-vară-toamnă. Dubai, categoric, pentru că anul trecut am fost de trei, patru ori și am făcut prezentări spectaculoase”, spune Cătălin Botezatu, pentru .

„Cea mai importantă iubire este cea pentru prietenii tăi, pentru că femeile vin în viața noastră și pleacă”

împărtășește o viziune pragmatică asupra iubirii, afirmând că relațiile romantice pot fi efemere, dar prietenii adevărați rămân constanți în viața cuiva.

El respinge ideea de dragoste veșnică și susține că realitatea se dezvăluie în cele din urmă, însă prieteniile autentice persistă.

„Nu am timp de așa ceva. E o ipocrizie să spui sunt îndrăgostit forever, veșnic, și dragostea asta durează la infinit.

E așa, ca niște pastile pe care le iei din când în când, ca niște capsule de care te bucuri, trăiești în bula aia și pe urmă se sparge. Vezi realitatea, o iei de la capăt.

Suntem veșnic îndrăgostiți, de meserie, de oameni, de părinți, de câte cineva. Asta nu durează. Cred că cea mai importantă iubire este cea pentru prietenii tăi, pentru că femeile vin în viața noastră și pleacă, fie că sunt soții, amante, iubite. Prietenii adevărați rămân forever și eu mă pot lăuda că am ceva prieteni adevărați”, a mai declarat .