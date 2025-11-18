B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul

Selen Osmanoglu
18 nov. 2025, 13:24
Sursa Foto: Facebook/ Smiley
Cuprins
  1. „De Crăciun niciodată nu cânt! Nici de Paște!”
  2. Un singur concert de Revelion: „Atât!”
  3. Protevelion 2026: „E clasic, dar pe nou cumva”
  4. Despre Smiley

Smiley pregătește finalul de an într-un ritm intens, însă când vine vorba de Sărbători, artistul pune frână. Deși are un succes constant, concerte sold-out și un program încărcat, el a dezvăluit că refuză categoric orice spectacol de Crăciun sau de Paște, preferând să rămână acasă, alături de cei dragi.

„De Crăciun niciodată nu cânt! Nici de Paște!”

Prezent la Protevelion, Smiley a fost întrebat direct unde va cânta în perioada sărbătorilor și dacă are programate evenimente speciale.

„De Crăciun niciodată nu cânt! Nici de Paște! Deocamdată nu am stabilit unde facem, dar o să văd”, a răspuns el, pentru Click.

Pentru artist, aceste sărbători reprezintă o zonă strict personală, dedicată familiei și momentelor de liniște, motiv pentru care evită orice program artistic în aceste zile.

Un singur concert de Revelion: „Atât!”

Dacă în trecut mulți artiști alergau între mai multe locații în noaptea dintre ani, Smiley a ales simplitatea. Cu calm și un zâmbet, el a confirmat: „Am un concert de Revelion. Atât!”.

Protevelion 2026: „E clasic, dar pe nou cumva”

Despre ediția din acest an a Protevelionului, pe care îl prezintă alături de Pavel Bartoș și Raluka, Smiley spune că păstrează farmecul show-urilor de altădată, dar cu o notă modernă.

„Va fi foarte distractiv, o grămadă de oameni care cântă, care spun glume. E clasic, dar pe nou cumva. Are de toate. Are exact flavour-ul acela de revelioane pe care le priveam când eram mici”, a spus el.

Artistul recunoaște că participă la show de cel puțin patru sau cinci ani și speră să continue tradiția încă „10–15 ani”.

Despre Smiley

Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști români, cunoscut pentru versatilitatea sa muzicală, energia pozitivă și proiectele creative de succes.

Cântăreț, compozitor și producător, el a construit o carieră solidă atât ca solist, cât și ca fondator al HaHaHa Production, devenind o figură esențială în industria muzicală românească.

