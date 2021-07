Ce probleme de sănătate are Keo. Cântărețul a suferit trei intervenții chirurgicale

Cântărețul Keo a suferit trei intervenții chirurgicale în ultimele luni. Medicii au reușit cu greu să pună un diagnostic, deoarece problemele de sănătate cu care s-a confruntat artistul au fost unele greu de depistat.

În prezent, artistul se simte mult mai bine, chiar dacă mai resimte niște dureri.

„Mă simt mult mai bine, toată lumea are în viață la un moment dat niște probleme de sănătate, am reușit să trec de momentele cele mai grele și deja sunt aproape din nou 100%. Sunt evident niște dureri care variază de la o persoană la alta, am avut șansa de a fi preluat de un doctor extraordinar, domnul Cătălin Copescu, și lucrurile au mers bine din acel moment”, a declarat Keo pentru Antena Stars, potrivit Playtech.ro.

Problemele au început să apară in luna aprilie, când Keo a mers la medic.

”Au fost niște chestii greu de depistat, nu prea există investigații care să-ți arate problemele, până la urmă ajungi la o intervenție exploratorie și medicul se uită prin burtă să vadă ce probleme sunt”, a mai spus Keo.

Keo a fost operat de două hernii inghinale și una femurală.