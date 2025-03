Ce recomandă Mihaela Bilic pentru o viață sănătoasă. Alimentul care costă șapte lei

Medicul nutriționist face în materie de . Ea a vorbit despre un aliment benefic organismului care costă șapte lei, conform .

Despre ce aliment este vorba

Medicul nutriționist a spus că este vorba despre sardinele în sos, bogate în Omega 3 și vitamina D.

„Știu că v-am mai zis, dar merită să vă amintesc. Ea este conserva de sardină în sos de tomate. De ce e așa valoroasă? Pentru că are omega 3 din peștele gras, vitamina D din grăsimea de pește, are oase, adică are calciu, că sunt fierte cu tot cu oase, și are mult fier. Aceste patru ingrediente, într-o cutiuță perfectă, care nu costă decât șapte lei, Și în felul ăsta bifați toți nutrienții de care aveți nevoie într-o formă armonioasă, extrem de ușor de absorbit în organism. Și de ce am ales-o în sos tomat? Pentru că mediul acid din roșii crește absorbția fierului”, a spus Mihaela Bilic, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

„Sunt perfecte, sunt din Marea Baltică și merită consumate că tot vrem să mâncăm mai des pește. Uite, chestia asta e practică și ușoară de consumat. Deci omega 3, vitamina D, calciu și fier pentru șapte lei. Recomand!”, a adăugat Mihaela Bilic.