Ce relație are Anda Adam cu soacra sa: „Cu ea lângă tine este absolut imposibil, e mare problemă!” / Cum și-a cunoscut „dragostea la prima vedere”

Andra Adam, una dintre cele mai cunoscute, apreciate și îndrăgite cântărețe din România, pare că este mai fericită ca niciodată de când s-a căsătorit civil cu bancherul Yosif Eudor Mohaic și mărturisește că are o relație de-a dreptul frumoasă cu mama acestuia.

Anda Adam, mai fericită ca niciodată alături de Yosif Eudor Mohaic

Recent, artista a povestit în cadrul unui interviu cum se înțelege cu mama partenerului său de viață.

„Aceasta este o glumă de-a noastră, cu soacra. Orice e nasol, e de vină soacra! Dar nu că așa ar fi pe bune. E funny, ne distrăm pe acest subiect! Eu mă înțeleg foarte bine cu soacra, singura mențiune pe care o am este că gătește prea des și prea bine! Noi nu ne putem abține. Dacă intri la dietă și ai o soacră ca a mea, e mare problemă! Să ții o dietă cu ea lângă tine este absolut imposibil!(…) Mai dă și o poză: „Hai, mamă, vă aștept la masă!”. Nu te poți abține!”, a povestit Anda Adam pentru .

Vezi această postare pe Instagram

Cum l-a cunoscut pe Yosif Eudor

Cunoscuta cântăreață a menționat în cadrul unei emisiuni cum s-a cunoscut cu actualul său partener de viață și a spus că între ei a fost o dragoste la prima vedere.

„Cu logodnicul meu m-am cunoscut la munte, am crezut că voia o poză, a venit să se bage în seamă, nu știa cine sunt. El era tot cu fetița, uite, fetița mea e aici, o duc la fetița ta? Mi-a devenit întipărit în minte chipul lui, imediat ce a plecat de lângă mine am zis, wow, ai văzut ce ochi avea tipul ăsta? Întâmplarea a făcut ca el să fie la recepție a doua zi când eu am coborât, l-a recunoscut fetița mea. (…) Mi-a lăsat numărul la recepție, el e francez și e romantic. Nu l-am sunat niciodată, au trecut patru luni și el m-a căutat pe Instagram. Până la urmă am văzut mesajul, din atâtea. Era și ziua lui de naștere”, a povestit Anda Adam, potrivit .