Ce relație are Mike cu fiica Iuliei Albu: „E destul de rebelă” / Ce spune vedeta despre neînțelegerile din ultima perioadă

Relația de șase ani dintre și Mike a traversat diverse etape, inclusiv o perioadă de relație la distanță, dar și momente dificile după participarea la America Express.

Recent, Iulia Albu a vorbit într-un podcast despre cum se înțelege cu fiica sa, Mikaela, în vârstă de 14 ani, relatează .

Cum s-a integrat Mike în familia Iuliei Albu și cum se înțelege cu Mikaela

Povestea de dragoste dintre cei doi a început când Mike era stabilit în Anglia, iar mai târziu s-a mutat în România pentru Iulia Albu.

„I-am spus: „Iubitule, uite care e treaba. Tu ori te muți în România, ori ne despărțim. S-a uitat la mine și mi-a zis: „O să mă mut, ce să fac?”. Așa a fost integrat Mike în familia noastră”, a precizat criticul de modă.

Relația a fost martora unor schimbări și provocări, inclusiv o perioadă de despărțire temporară după filmările pentru America Express.

Din fericire, acum, de modă și partenerul său se înțeleg foarte bine, reușind să depășească toate problemele pe care le aveau în relație. Recent, vedeta și iubitul ei au fost invitați în podcastul „La Țocii”, unde Iulia Albu a dezvăluit cum se înțelege Mike cu fiica sa, Mikaela, în vârstă de 14 ani.

„Mika l-a adorat din prima clipă în care l-a cunoscut”, a precizat criticul de modă.

„Chiar dacă pe parcursul timpului au mai avut neînțelegeri, pentru că neînțelegerile sunt firești și într-o familie în care sunt mamă, tată și copil. Ea este la o vârstă destul de dificilă.

E destul de rebelă. Când nu poate să facă ce vrea are o problemă. Am trecut și noi prin asta, am fost și noi adolescenți. El vorbește zilnic cu ea în engleză pentru a exersa, ies împreună în parc, cu rolele sau cu bicicleta, petrec mult timp împreună”, a adăugat vedeta.

Ce a avut de adăugat Mike

În replică, a simțit nevoia să corecteze o afirmație a Iuliei Albu, precizând că neînțelegerile nu au fost o constantă în timpul relației, ci au apărut mai recent odată cu transformările la adolescența Mikaelei.

A afirmat că, în general, au avut o relație frumoasă și că, de curând, s-au confruntat cu provocări specifice acestei perioade delicate din viața fiicei iubitei sale.